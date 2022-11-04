G7挺烏挺到底 對中態度謹慎

俄羅斯侵烏戰爭

七國集團周五表示，支持烏克蘭抗俄立場“不可動搖”，同時揭露北朝鮮核試升級及伊朗鎮壓示威民眾。針對中國，七國集團關切新疆、西藏及香港人權，重申“一中政策”，但“強烈反對任何單方面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖”。

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在德國舉行的七國集團外長會議周五發表聯合聲明，七國強烈敦促“俄羅斯立即停止對烏克蘭的侵略戰爭，撤出其所有部隊和軍事裝備。”並指出俄羅斯“不分青紅皂白地攻擊平民和基礎設施構成戰爭罪。”

七國集團“堅定不移地承諾，繼續提供烏克蘭所需的財政、人道主義、國防、政治、技術和法律的支持。”七國集團宣布建立“G7協調機制，幫助烏克蘭修復、恢復和保護其關鍵點能源和水利基礎設施。”

七國顯示一致挺烏立場始終不變，在最近意大利和英國改換政府的背景下尤為重要。英國外相對法新社表示，“我們將幫助烏克蘭一直幫到烏克蘭取得勝利為止”。七國同時譴責了俄羅斯製造的有關烏克蘭準備施放“臟彈”的“虛假聲明”。

七國集團外長在德國舉行的時候，正是德國總理朔爾茨訪問北京的時候，朔爾茨是習近平開啟第三任之後首位訪問北京的西方國家領袖。法國、美國以及布魯塞爾對朔爾茨此行持批評態度。朔爾茨周五為“更多地”與中國合作以及“平等”的貿易關係辯護。

G7外長聲明針對北京的用辭相對謹慎，指出七國集團的目標是在可能並符合集團利益的情況下“與中國開展建設性合作”，一如德國外長周四所表示，一種合作、競爭同時又是對手的關係。

同時，七國集團呼籲北京“遵守國際義務”和人權，七國“強烈反對任何單方面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖”，七國在這裡不點名地暗示台海關係。七國聲明還特意提到菲律賓南海仲裁案，這一於2016年7月12日作出的裁決認為中國對九段線範圍內的資源擁有“歷史性全力”的主張並無法律基礎。

七國集團外長聲明表示，這一裁決“是一個重要的里程碑，具有法律約束力”，"強烈反對"任何在這一地區和東海地區加劇緊張局勢破壞地區穩定的舉動。