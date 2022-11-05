中國多省市第一把手效仿習近平瞻仰紅色聖地

中共二十大之後

圖為新華社發布的照片，2022年10月27日，在中國西北部陝西省延安市的延安革命紀念館，中共總書記習近平帶領中共中央政治局常委參觀。左起為中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、習近平主席、李希、丁薛祥和李強。

中共二十大閉幕後，中共總書記習近平旋即率領一班新常委參拜“革命聖地”延安，強調“紅色基因”，參觀“紅旗渠”，強調“社會主義是拿命換出來的”苦幹精神，多省市一把手見機行動，紛紛帶隊瞻仰紅色聖地。

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根據中國媒體報道，二十大之後，多個省份一把手帶隊前往本地或跨省參觀紅色聖地，強調繼承“紅色基因”，安徽省委書記打先鋒，剛剛擔任上海市委書記的陳吉寧、廣東省委書記黃坤明不甘落後。

北京青年報4日報道，近期不少省份的省委書記帶領省委成員參觀紅色遺址，比如安徽省委書記鄭柵潔，安徽省長王清憲等人於2日輾轉5個多小時車程跨省抵達河南安陽，參訪林州市紅旗渠紀念館。

在紅旗渠紀念館參訪時，鄭柵潔要求安徽全省各級黨員幹部尤其是年輕幹部都應該來紅旗渠看看，體悟紅旗渠精神，接受紅色教育，賡續紅色血脈，增強志氣骨氣底氣。消息稱，安徽是二十大之後，全中國首個省委常委集體跨省學習考察的省份。

10月29日上午，新任上海市委書記的陳吉寧帶領上海市長龔正、上海市委副書記、市委秘書長、政法委書記諸葛宇傑，上海市委常委、市委宣傳部部長趙嘉鳴等幹部，瞻仰中共一大會址，並參觀中共一大紀念館。陳吉寧表示，要讓更多人特別是青少年走進紀念館，“深刻了解黨的光輝歷程，更加自覺地傳承紅色基因、賡續紅色血脈”。

新任廣東省委書記黃坤明近日多次帶隊參觀紅色聖地。10月30日，他帶領省委常委班子前往廣州市瞻仰中共三大會址紀念館、毛澤東主辦之農民運動講習所舊址紀念館、廣州起義紀念館等紅色革命遺址。11月3日，他再度帶隊到韶關市調研，到訪位於湞江區的中共粵北省委五里亭舊址，強調要引導廣大幹部群眾特別是青少年銘記革命歷史、傳承紅色基因。

習近平帶領新科常委瞻仰延安參觀紅旗渠，被海外觀察人士形容向舊時代狂奔，省市第一把手參觀紅色聖地，應是表達忠心，體現對習近平核心的忠誠。