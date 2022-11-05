中國衛建委宣布堅持“動態清零”總方針不動搖

中國新冠清零

中國國務院聯防聯控機制周六（11月5號）下午舉行記者會，與會官員仍然口徑一致強調，要堅持“外防輸入、內防反彈”總策略及“動態清零”總方針不動搖。

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中共20大後，“動態清零”鬆動的傳言接連傳出，像是高層開會研商鬆綁、航班熔斷取消、前官員指放寬在即、BNT疫苗開放施打、入境隔離天數縮短等，讓不少中國民眾頓時產生期待。

在防疫可能鬆綁的傳言不斷下，中國各官媒周五晚間突然預告，國務院聯防聯控機制今天將舉行記者會，主題是“科學精準做好疫情防控”，引起關注，一度認為可能宣布鬆綁防疫措施。但這場記者會上，與會官員的口徑和立場仍十分一致，都強調“動態清零”不會改變。

記者會一開始，中國國家衛健委發言人米鋒開門見山指出，當前中國仍面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散雙重風險，防控形勢仍嚴峻複雜。要堅持“人民至上、生命至上”，堅持“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實“四早”，做到“早發現、快處置、防外溢”。

記者會上，有媒體提問，近期中國一些地方調整了防控措施。包括有的鐵路段已不再查驗旅客核酸證明，還有的省只要綠碼就可全省通行，還有些地方明確了核酸檢測即將自費。這些是否意味着中國防疫政策近期要有所調整？

負責回答的中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔並未正面說明，仍指“實踐證明，我們關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的”，並強調「堅持『動態清零』總方針不動搖」。未來將根據病毒潛伏期、傳播力、致病力變化，不斷優化完善防疫措施。

中共自20大落幕後持續硬清零嚴封控的防疫措施，但疫情並未趨緩反惹民怨四起，導致各地警民衝突頻傳，不斷傳出此生災難悲劇。

上周，位於河南鄭州全球最大iPhone製造園採取的新冠封控措施已在園區內引發了一波恐懼和騷亂，大批工人徒步逃離工廠。11月1號，蘭州三歲男孩煤氣中毒後被防疫人員阻擾耽誤就醫死亡引髮網絡高度關注，孩子的父親親認為中國嚴厲的新冠病毒防疫措施“間接害死”了自己的孩子。4日晚間，有傳出內蒙古自治區呼和浩特市新城區一棟公寓住宅，因防疫焊死大門，以致有個婦人墜樓未能及時搶救不幸喪命。

中國官方今天通報新增新冠肺炎（含確診與無癥狀感染者）3837例，本土3659例。