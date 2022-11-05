加拿大就中國高薪吸引英加戰鬥機飛行員展開調查

中國軍事

在新華社發布的這張照片中，2022年8月7日，中國人民解放軍東部戰區的一名空軍飛行員正在台灣島周圍參與聯合作戰訓練。根據英美媒體報道，中國正在設法以高薪吸引英美退役空軍飛行員訓練中國空軍。

加拿大國防部表示，正在調查有關中國試圖利用豐厚報酬吸引英國加拿大等退役飛行員訓練中國空軍的報道。

廣告 繼續瀏覽後續

根據加拿大CTV新聞台報道，加拿大國防部發言人對該台表示，加拿大對相關報道十分重視，正在與加拿大夥伴國家進行進一步調查。

10月份，英國廣播公司等媒體報道說，多達30名英國退役空軍飛行員前往中國訓練中國解放軍飛行員，據指加拿大和澳大利亞的退役飛行員也成為中國軍方獵取的目標。

英國國防部10月18日發表聲明表示，當英國前空軍飛行員向中國人民解放軍提供訓練時 ，顯然削弱了英國的國防優勢。英方表示正在採取措施阻止和懲罰這種活動。

加拿大『環球郵報』報道說，目前尚不清楚是否有加拿大前空軍飛行員接受了中方的報價，但幾名前加拿大皇家空軍飛行員目前受雇於一家南非飛行學校，據報道該學校也在培訓中國空軍飛行員。

加拿大國防部發言人說：“信息安全法適用於現任和前任軍事成員，不遵守該法可能會導致嚴重後果。”違反『信息安全法』的後果可能包括因“未經授權傳播特殊操作信息”而被判處最高 14 年監禁。

據路透社報道，應美國要求，一名為中國空軍工作的前美國空軍飛行員和教官，已於10月在澳大利亞被捕，罪名尚未公開。