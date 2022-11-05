德國總理朔爾茨在北京感受清零

中德關係

德國總理朔爾茨訪問北京，北京自然很期待，下飛機不久，朔爾茨就與中國國家主席習近平會面，隨後又與中國總理李克強會談，但北京的嚴厲的清零措施，並沒有對朔爾茨一行有所寬鬆。

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朔爾茨在北京人民大會堂與習近平會面時，由於中國嚴厲的防疫措施，習近平雖然不戴口罩迎接朔爾茨，但兩位領導人沒有握手。媒體形容朔爾茨和他的代表團在一個密封的“泡沫”中行動，這就是為什麼朔爾茨這次的對華訪問比他的任何一位前任都短的原因。朔爾茨在中國僅僅停留了11小時。

華爾街日報援引德國官員報道，中國為了表明繼續實施嚴格的清零政策，對德國訪客也提出嚴格要求，他們必須在抵達北京時接受核酸檢測，並在得到檢測結果呈陰性後才能會談。朔爾茨也不能例外。

德國世界報報道，總理代表團一行走下飛機後，身着白色全身防護服的中國防疫人員在機場跑道上迎接他們，對代表團成員進行核算檢測，測驗在特別改裝的實驗室巴士上進行，檢測人員將棉簽輕輕地放入總理代表團成員的喉嚨里。

總理本人則在他的飛機上接受了核酸檢測，好在這是與他同行的德國醫生在操作，這樣就能避免中國當局通過DNA獲取總理的生物特徵數據，但是這一檢查是在中國人監督下完成的。更有甚者，在德國代表團啟程前往北京之前，朔爾茨的代表團全體成員和隨行記者都必須提交兩次核酸檢測陰性結果。

德國之聲也報道，朔爾茨此次訪問時間雖短，但抵達和離開的安排卻大費周章。德國代表團的全體人員全程處於“防疫泡泡”中。停機坪上有兩個移動核酸檢測站，德方人員須立即接受新冠檢測。只有朔爾茨和他的貼身隨同可由隨行的德國醫生檢測。此外，代表團下飛機後，朔爾茨的空客A340專機飛往韓國首都首爾。這樣機組人員就不必在北京接受隔離。周五晚上，在訪問行程結束時，專機再從首爾飛抵北京，接朔爾茨一行回國。

德國總理朔爾茨是大流行爆發近三年來第一位踏上中國土地的西方領袖，朔爾茨走訪前後，西方的批評聲音不斷，但已返回柏林的朔爾茨周六辯護說，這次旅行是值得的，他至少與中國國家主席達成反對在烏克蘭使用核武導致情勢升級的協議。