清零不動搖 官員們言不由衷？

中國-新冠病毒

2022年10月18日，北京，一名戴着口罩的婦女走過一棟被封鎖的商業辦公大樓，只因此前有一名確診新冠病毒的人到該地段經過。中國嚴厲的 "清零 "政策已使主要城市關閉，並多次擾亂了旅行和商業。但是，儘管公眾對其成本上升感到失望，習近平主席沒有表示會改變清零政策。

二十大結束後，中國即將鬆動動態清零政策的傳言接連傳出，包括國際航班熔斷取消、縮短入境隔離天數等等，讓人十分期待。也帶動中國大陸和香港股市連日大漲。

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前中國疾控中心首席流行病學家曾光星期五在花旗銀行主辦的一場會議上表示，中國動態清零政策“很快將有實質性改變”，因為“開放條件正不斷累積”，例如新疫苗問世和中國抗病毒藥物研究已有進展。

但是周六中國國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，給這一期待澆了冷水。出席會議的官員透出的信息全是，繼續清零不動搖。

中國國家衛健委發言人米鋒在會上稱，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜，因此堅持“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針絕不動搖。

習近平的動態清零政策無疑對中國經濟造成極大傷害，這幾乎是經濟界的共識，有記者提問，近期中國一些地方調整了防控措施。例如有的鐵路段已不再查驗旅客核酸證明，還有的省只要綠碼就可全省通行，還有些地方明確了核酸檢測即將自費。這些是否意味著中國防疫政策近期要有所調整？中國國家疾控局傳防司巡視員胡翔在記者會上表示，中國的防疫措施是“完全正確，而且還是最經濟有效的”。

但有分析指出，中國是否在高舉“堅決清零不動搖”這面旗幟的同時，實際上逐步採取鬆綁措施。因為無論如何，中國不可能永遠處於“堅決清零”的狀態，一方面，新冠病毒公認淪為一般性感冒，另一方面，清零政策繼續嚴重阻礙着中國經濟的發展。

中國當局或有可能對中國國產疫苗效力低，一旦取消清零，擔心造成大規模感染。如果真有這種擔心，中國只需大批購進外國疫苗就能解決問題。

周六中國國務院聯防聯控機制新聞會上，當局雖然給民眾的期待破了冷水，似乎也開了一道門縫，中國衛建委發言人米鋒一邊強調“堅持動態清零政策不動搖”，一邊提到防止防疫“簡單化”和“一刀切”的問題。

這次記者會上有官員也點名批評鄭州等地有防疫過度現象，“隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區”。

給人感覺這場國務院新聞會，官員們既一致強調堅決清零不動搖，又反對“一刀切”，反對防疫過度，在記者問道防疫政策近期是否會有調整時閃爍其辭，拿出一句“中國的防疫措施是完全正確的”來抵擋。

好像官員們在等着最高指示，因為清零政策是習近平親自決定，只要習近平不點頭，這一政策就必須堅持，至少要口頭上堅持。有網友開玩笑，“堅持清零不動搖，首先你不能動搖，我動搖了，你才能動搖，懂嗎？”