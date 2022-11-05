清零清痛了 無限熱愛黨的也大吐苦水

中國-新冠病毒

2022年11月3日，一名婦女在北京一個沿人行道設置的冠狀病毒檢測點接受常規COVID-19咽拭子檢測。執政的共產黨正在執行 "清零 "政策，在中國多地實施封鎖，試圖隔離每一個病例。

堅決清零不動搖，動輒隔離，封鎖，讓一些平素堅決擁護黨的清零政策的人，比如周小平、王文，終於因深受其害而大吐苦水。

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中國人大教師王文發帖稱，“隔離第七天，縱使有對黨、對國無限熱愛的自己，也在心裡崩潰的邊緣! 除了飯食較差、行動受限外，最不能忍的是每天凌晨2點做核酸，沒睡過一個整覺! 剛剛，隔壁屋的女士痛哭，撕心裂肺地哭! 唉! 萬能的朋友圈，大家一起努力呼籲，改善政策，真正戰勝疫情!”

星期五，“改善政策”似乎露出曙光，海外媒體引述中國專家報道，中國可能要放鬆嚴酷清零政策，首先對外國人放鬆。不料星期六，中國當局又明確表示，堅決清零不動搖!

一位網友說：“針紮不到肉，是不知道肉痛的。周小平老師如此，王文老師亦然。”另一位網友就說得很不客氣：“即使是家犬，也不能欺壓太甚，狗奴才咬主子的事時有發生。”

被視為知名五毛的周小平，也終於憋不住了，11月5號微博發帖質疑：“實事求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行，要殺要剮隨便吧。反正我得說實話。現在最直觀的情況就是，你去了一趟疫疾最重的美國，只需隔離7天就能回家。你去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家。這是在防疫還是在畫水？這樣做，到底有什麼意義？”

這位以批評西方著稱的人士寫道：“就算我們要一直抗疫到底，那也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實。”

環球時報前總編胡錫進11月1日也指責當局把大量陰性市民長時間一刀切地封控在社區里，既不科學，又沒有法律依據，而且副作用巨大，不可持續。胡錫進還說，一旦有的地方封控10天以上仍出新病例，一定要從組織環節認真查找問題及時做出調整，“不能讓人民群眾為官方封控組織工作的不力埋單”。