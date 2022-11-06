中國央行副行長範一飛成中共二十大後首位落馬部級官員

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中共中央紀委國家監委網站5日刊發公告指出，中國人民銀行（中國央行）黨委委員、副行長範一飛涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。成20大後首位落馬的部級官員。

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中國人民銀行副行長範一飛被控違法違紀而遭查。據報導，範一飛“有問題”的傳言已經持續將近一年，期間曾多次被約談，配合相關調查，不過實際情形與談話內容不明。由於長期負責金融支付業務，市場人士認為落馬可能與支付監管有關。

中國央視等官媒報道顯示，1964年出生的範一飛是中國人民大學經濟學博士，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士。範一飛是央行6名副行長之一。據證券時報，範一飛在工作單位被帶走，當天中午左右還在開會。

報道稱，範一飛分管支付司、科技司、貨金局、數位貨幣等部門和業務，直到今年8月，張青松出任副行長後，接手支付業務。當時曾經傳出，範一飛原本可望在這次的人事異動中，分管徵信局，然而最終被上級駁回，理由是“範一飛不適合分管所有與市場相關的司局”。現在看來，當時已經顯示出一些端倪。

市場分析認為，近年來中國的支付行業發出的200多張牌暴露有嚴重的管理和監管問題。如今範一飛被查，可能會引發支付業新一輪震蕩。

報導提到，過去幾屆中共黨代會後的“首虎” 都被視為是“政治風向球”，例如18大後，時任四川省委副書記李春城落馬；19大後，時任中宣部副部長魯煒被查。範一飛落馬後續引起各方關注。

另外，中國官方11月5號發布顯示，黑龍江省委巡視組前副組長魏彬被開除黨籍，一系列罪名中出現罕見的“惡意詆毀黨和國家領導人”，中國官媒稱，魏彬是退休近5年的紀檢“內鬼”，指其抨擊反腐敗工作。