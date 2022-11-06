台灣志願兵曾聖光在烏克蘭陣亡

台灣-烏克蘭

台灣外交部周六表示，25歲的台灣男子曾聖光自願在烏克蘭與俄羅斯軍隊作戰，已經陣亡，這是自俄羅斯入侵烏克蘭領土以來第一個來自台灣的已知犧牲者。

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台灣外交部證實了最初的新聞報道，並向曾聖光的家人表示 "誠摯的哀悼"。曾聖光在烏克蘭加入了一個志願兵戰鬥營。

法新社報道說，台灣外交部在一份聲明中向這位 在烏克蘭戰爭中犧牲的愛國者，對他“幫助烏克蘭人民捍衛自由和民主的精神表示敬意”。

在沒有說明死因的情況下，台灣外交部補充說，已經從烏克蘭軍方獲得了死亡的確認。並承諾幫助其家人前往烏克蘭辨認屍體並準備必要的程序。

曾聖光的妻子在桃園工作，她告訴中央社，11月2日，曾聖光的一位戰友從丈夫的手機上發來一條信息，告訴丈夫在戰鬥中受傷，在被送往醫院時死亡。

她接受中央社記者電話採訪時說，先生個性正直，很有正義感，當過5年陸軍，俄烏戰爭開戰後，退伍一年的他就一直想奔赴烏克蘭加入志願兵行列，她曾因擔心安全阻止過，但先生意念堅定。

法新社報道說，在不斷面臨中國武力威脅台灣的形勢下，自俄羅斯於2月入侵該國以來，台灣公眾對烏克蘭的支持一直沒有減弱。

據當地媒體報道，目前有十幾名台灣人在烏克蘭作為志願者與烏克蘭人一起戰鬥。