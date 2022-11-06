氣候愈來愈異常 第27屆聯合國氣候大會拉開帷幕

聯合國氣候大會

聯合國氣候大會周日在埃及沙姆沙伊赫開幕，大會發出新的警告：全球變暖正在加速，損害賠償資金將首次列入議程。

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世界氣象組織周日在為這一世界上最大的氣候變化年度會議開幕而發布的一份報告中警告說，從2015年到2022年，這8年將是有記錄以來最熱的時期。

聯合國秘書長古特雷斯在給與會者的視頻信息中評論說："隨着第二十七屆締約方會議的開始，我們的星球正在發出一個痛苦的信號，"這是一個氣候混亂的紀年"。

會議一直開到11月18日，來自近200個國家的代表試圖為應對全球變暖的鬥爭注入新的活力，而震撼世界的多重關聯危機：包括烏克蘭戰爭、通貨膨脹和經濟衰退的威脅，以及糧食危機，使人們擔心氣候變暖問題被置於次要地位。

主持第二十七屆締約方會議的埃及外交部長薩邁赫-喬克里表示："為了人類和我們的星球，讓我們一起落實我們的承諾。"

氣候變化的影響正在成倍增加，2022年襲擊地球的一系列災難說明了這一點：巴基斯坦爆發歷史性洪水、歐洲反覆出現熱浪、颶風、火災、乾旱等等，全球聯合對抗時不我待。

自然災害的代價已經達到數百億，南方國家正在要求財政賠償。在聯合國氣候大會開幕式上，"損失和損害 "這一敏感問題被正式列入討論議程，此前它只是計畫在2024年之前進行 "對話 "的主題。

"薩邁赫-喬克里說："列入議程反映了對氣候相關災害受害者痛苦的聲援和同情， 聯合國氣候負責人西蒙-斯蒂爾稱這是一個 "關鍵 "問題。

聯合國警告，目前實施的政策，災難性的+2.8℃不可避免即將到來。聯合國的專門機構認為 目前看不到“可靠的方法 "來實現氣候升溫不要超過1.5℃的目標。

預計將有120多位國家元首和政府首腦出席周一和周二的峰會，他們被認為將推動為期兩周的談判。拜登總統將率領一個包括國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文等16位高級官員在內的代表團，在氣候會議上向全球證明，特朗普時代的否認氣候變暖和不採取行動已經成為過去。

中國國家主席習近平不會出席會議。世界上兩個最大的溫室氣體排放國之間的合作是至關重要的，但是它們的關係是緊張的。不過，習近平和拜登可能在下周的G20會議期間在巴厘島會面。

拜登力爭恢復美國在氣候行動上的信譽，抗衡中國對受氣候變暖影響的發展中國家的拉攏。同時，他也試圖恢復美國和中國在氣候問題上的某種合作。

沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼尼是石油生產的堅定支持者，他將在沙姆沙伊赫出席會議。