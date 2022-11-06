高官被開除黨籍罪名奇特 惡意詆毀黨和國家領導人

中共二十大之後

2022年10月23日，中共政治局新一屆常委到達人民大會堂，從前到後，總書記習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希到達北京的人民大會堂。在習近平於2022年10月23日授予自己第三個五年任期後，世界面臨著與中國在貿易、安全和人權方面更加緊張的前景。

中共中央紀委和國家監委網站周日刊出的一則決定令人“耳目一新”，黑龍江省委巡視組原副組長魏彬被開除黨籍，其中有一條十分罕見的罪名：“惡意詆毀黨和國家領導人”。如何“惡意詆毀”，中紀委不肯披露。

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有分析指出，至少，從魏彬如此被處理可以看出，從“妄議中央”到“詆毀黨和國家領導人”，習近平政權控制官員的手段以及對官員“不忠”的定性步步升級。

從“妄議中央”到“惡意詆毀黨和國家領導人”，罪名指稱也越來越個人化，由籠統的中央直接落腳在“黨和國家領導人”本人身上，在這裡意指習近平本人應毫無疑問，這一說法或者定性的出現，應是中共近年來對習近平的個人崇拜不斷升級的結果，以至於可以用“惡意詆毀”來封堵所有膽敢對最高領導人本人私底下表示一點不滿的任何官員。

官網稱，魏彬是退休近五年的紀檢“內鬼”，紀委在列舉魏彬一大堆傳統罪名前，其首要的罪名是“抨擊反腐敗工作”，有些分析由此推斷，雖然官媒並未交代魏彬何以“惡意詆毀黨和國家領導人”的細節，但“抨擊反腐敗工作”顯然觸及了一根要害的神經，因為中共官員的普遍性腐化，反腐成了習近平上台以來利用其在內部清除各種不滿勢力、清洗異己的利器。

習近平二十大一統天下，所有異己力量幾乎被“清零”，十年以來的選擇性反腐運動“居功至偉”，許多高級官員在被指“兩面人”，“”對黨不忠誠”，“搞團團夥夥”在黨內落馬後，送法庭審判時卻被冠以“腐敗”的刑事罪名，因此，“抨擊反腐敗工作”，形同抨擊習近平利用反腐為自己“一統天下”開路。

中共二十大閉幕剛剛兩周，中紀委以如此罪名處理魏彬，顯然是向黨內高官發出新的信號，對黨的領袖不能有絲毫冒犯，否則殷鑒不遠。

而處理已退休五年的原正廳級幹部魏彬，同時發出另外一個信號，就是所謂對高官可“倒查20年”不只是嚇唬，別以為自己退休了就平安大吉，如果冒犯了黨和國家領導人，照舊可以開除黨籍，隨之移交法辦。

此案的另一個啟示是，中共對習近平的個人崇拜之風日盛之時，相伴隨的就是告密之風盛行，魏彬2017年平安退休，何時詆毀黨和國家領導人，在什麼場合，什麼地點，語焉不詳，分析指極有可能是私底下發泄不滿，朋友圈說了一兩句“攻擊領袖”的話，結果遭人告密，這也等於發出了另外一種警告，官員們說話要更當心了，到處都有耳朵。