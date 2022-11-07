中國新冠病毒感染人數六個月來最高

中國/疫情

中國為應對新冠疫情進行嚴格清零封控措施，擾亂經濟和民眾日常生活，不過中國官方公布最新數字顯示周一中國感染疫情人數六個月來最高。

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中國國家疾控局在上周末發布感染疫情人數的消息打破了民眾期待放寬新冠病毒零容忍政策的希望，而且中國衛生部強調將繼續“堅定不移地”實施動態清零措施。

該策略包括在出現病例後立即限制社區或整個城市，進行大規模篩查，甚至隔離檢測呈陽性者和從國外回來的旅行者。

法新社指出不過中國政府的這些嚴控措施有時候會導致發生缺乏食品，或就醫困難以及讓在中國境內外旅行困難重重，也讓越來越多的中國人感到沮喪。

中國衛生部周一宣布了最新感染新冠人數有近 5,500 人，其中許多在南部沿海省份廣東省，而這裡是中國的一個重要製造中心。

目前中國新冠陽性感染者數量呈波動上升的趨勢。在北京，周一報告了近 60 例新病例，主要集中在人口密集的朝陽，這裡集中有商業中心和和許多大使館，如在該區法國學校收到關閉的命令，朝陽教委要求從本周二至周五進行遠程學習。

另外在鄭州的全球最大蘋果手機製造廠也處於封閉狀態，包括烏魯木齊、呼和浩特、廣州、福州、蘭州等省會城市發生了聚集性疫情，而且局部地區出現了疫情反彈。