中國10月份出口下降 兩年多以來首次

中國，經濟

官方數據顯示，中國10月份出口自2020年以來首次下降，由於新冠防疫限制及全球經濟衰風險導致需求減弱，中國進口也受到影響。

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中國海關總署周一公布的數據顯示，10月份中國出口同比下降 0.3%，遠低於經濟學家預測的增長4.5%，也低於9月份5.7%的漲幅。

這是自2020年5月以來，中國出口首次出現下降。

法新社報道，美歐的經濟退及全球能源價格飆升正削弱對中國產品的需求。報道援引凱投宏觀分析師黃子春預計，隨着全球經濟衰退風險持續，中國未來幾個季度出口可能會進一步減弱。 野村銀行專家預測，這一下降趨勢未來兩個月將加劇，對中國整體經濟產生負面影響。

中國十月份進口也同樣下跌，同比下跌0.7%，為2020年8月以來的首次下跌。

儘管經濟受到影響，但中國領導人習近平在上個月仍重申了動態清零措施的有效。最近幾天傳出中國防疫限制可能鬆動猜測之後，官方上周六再次表示將繼續堅持清零防疫政策不動搖。儘管如此，中國近期新增陽性人數增加，周一報單日新增5000多例新冠陽性病例，為6月以來的最高水平。

法新社報道援引日本瑞穗銀行的經濟學家Ken Cheung說，糟糕的貿易數據或可以成為中國改變防疫政策的 "槓桿"。保銀資產管理的分析師張志偉持認為，解除防疫限制仍將是一個 "漫長而漸進的過程，最早也要到明年才會有重大變化"，

野村證券分析師預計 "至少在2023年3月之前，中國清零防疫政策不會有重大改變"。

此外，中國10月份的貿易順差仍高達851.5億美元，但已遠低於7月份1012億美元的歷史高點。