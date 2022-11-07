傳美將對日本荷蘭施壓 阻止先進芯片技術流向中國

中美關係

日經亞洲評論周日報道稱，美國總統拜登似乎準備向日本和荷蘭施加更大壓力，要求兩國同美國一道阻止先進芯片技術流向中國。

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美國商務部長吉娜.雷蒙多星期四對CNBC表示，“我認為你會看到日本和荷蘭會效仿我們”，這是美國政府官員在談到出口限制合作時首次點名具體國家。

拜登政府10月7日宣布禁止提供中國任何使用美國設備製造的某些半導體芯片，並試圖利用美國對全球技術和供應鏈的影響力，阻止中國獲得提升這些能力所需的先進芯片和芯片生產工具。韓國和台灣許多公司都使用美國相關技術產品，這些產品已經受到相關美國法令約束。

日本和荷蘭在半導體設備製造方面頗具實力 ，兩國的公司被認為能夠製造不依賴美國技術的產品，到目前為止尚未受到美國的監管，但一直是美國關注的對象。

據報道，美日荷三大公司主導全球芯片製造設備市場，其中最大的是美國應用材料公司，其次是荷蘭的ASML和日本的東京電子。

在通過在半導體晶圓上塗抹專用化學品形成電路的設備方面，東京電子(Tokyo Electron)擁有全球90%的市場份額，該公司在晶圓表面形成薄膜的設備方面也佔有近40%的份額。在截至2022年3月的財政年度約2萬億日元（136億美元）的合並銷售額中，其中四分之一來自中國，中國成為最大的客戶，領先於韓國和台灣。

據美國媒體報道，美國商務部一名高級官員本月將訪問荷蘭。與日本的全面討論可能很快就會開始。

限制向中國出口半導體製造設備將對日本經濟產生重大影響。1月至9月，日本芯片製造設備的出口總額約為3萬億日元，比去年同期增長近30%。該市場迅速擴大，在過去10年裡規模增加了兩倍。