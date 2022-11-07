團團病情嚴重兩岸專家束手維持紓緩治療

台灣/熊貓

中國大熊貓保護研究中心11月1日派了兩位專家吳虹林、魏明，來到台北市立動物園，探視病情惡化的大熊貓團團，經過兩岸專家多次觀察會診後指出，團團目前的狀況稍有改善，但由於無法準確判斷病因，目前將繼續維持舒緩治療的方式，兩位大陸專家也在今天離開台灣，返回四川卧龍。

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2008年，象徵兩岸破冰情誼的大熊貓團團和圓圓來到台灣，轉眼14年。今年8月，團團首度出現癲癇癥狀，10月16日急轉直下，後肢無力、食慾不佳，活動力大不如前；第二次磁振造影檢查結果，發現腦部病竈明顯擴大，惡性腫瘤的機率大幅提高。

由於團團對麻醉反應以及蘇醒恢復的時間延長等因素，之前，台北市立動物園已決定，不再進行麻醉或侵入性檢查，以維護動物福祉為優先，採取舒緩治療。並洽請大陸專家來台會診。

兩位大陸專家指出，一周以來的觀察交流發現，團團的採食情況、精神狀態、走路姿態等都有所改善，連續正常的走動時間也逐漸增加。但從團團之前的檢查結果，再加上這一周的數據，仍然無法準確判斷團團的病因，因此他們和台北市立動物園討論後同意，將繼續採取目前的治療方案，並根據病情發展，適時調整。

台北市立動物園則表示，吳虹林及魏明11月1日晚間抵達後，就跟團團的醫師和保育員等共同討論，並把觀察到團團日常的最新情況，和用藥後的反應等資料，回饋給中國大熊貓保護研究中心的專家團隊，共同商討病因，並將商討的結果，與動物園交流，試圖為團團找出更好的照顧和治療方案。

動物園解釋，目前兩岸專家面臨最大的問題，是不能準確地判定團團的病因，而團團的身體情況又不適合再進行麻醉或侵入性檢查。因此雙方達成共識，將繼續維持舒緩治療，並繼續追溯病因，以爭取更好的治療方案。未來，四川卧龍的專家團隊也會和台北市立動物園，針對團團的病情持續交流。