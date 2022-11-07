大批央媒記者上海採訪進博會遭彈窗求助中宣部

中國-新冠病毒

位於上海的中國國際進口博覽會主會場。11月6日，數十名前來上海採訪進博會的北京官媒記者因被“彈窗”，無法返回北京。

11月5日，奔赴外地參加活動的紅二代陶斯亮發文抱怨莫名遭“彈窗”，北京有家不能回，得到許多類似遭遇的網友響應。6日傳出新消息，北京“中央級”官媒數十名記者聯合奔赴上海採訪“進博會”，全被“彈窗”，無法回京了，向中宣部發出求助。

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多家港台媒體報道，一張名為“進博會央媒”微信群組對話截圖在網上流傳，群組中有人發信息求助中宣部：“@ZH您好，我們去進博會的幾位記者都被北京健康寶彈窗，請問中宣部能否給幫忙解決一下這個問題？”

“進博會央媒”微信群組對話截圖 © Twitter

群里各大中央官媒記者紛紛留言：“人民日報赴進博會的72人皆彈窗”，後面附上3個哭笑不得的表情圖；群組中多人接著說：“中國日報也是全彈”；“經濟日報也是全部彈窗”；“中國婦女報全部彈窗”。

某家媒體暗示可求助官方化解彈窗問題：“據了解，此前入滬杭的北京人員也遇到過此問題，是官方出面解決的。”

據報道，讓許多人聞之色變的中國“彈窗“，是中國官方為了落實清零政策開發的手機防疫軟件，利用大數據資料，依靠各地的手機基地台，以及進入公共場所及社區的掃碼動作，追蹤每個手機持有人的健康情形。只有綠碼代表正常。這款追蹤健康情形的軟件在北京叫做“健康寶”。

當流調發現某一地點出現染疫者與手機持有人”時空交會“時，手機就會出現一串指令性文字(彈窗)，命令手機持有人立即向所在地居委會或村委會報告後，返家接受隔離。但如果手機持有人在外地，就只好留在外地，等“彈窗”解除才能回家。

根據報道，中國各省市中，北京的彈窗制度最嚴厲，網友抱怨：“不怕病毒，就怕彈窗”；“進出北京，比出國還難”。

據報道，北京市民熱線12345，每日都有20多萬用戶打電話申訴，一些網友更批北京健康寶根本是出了京就彈窗，讓人不能回家。

中共老一代領導人陶鑄之女、中國市長協會副會長陶斯亮5日發文『彈窗』批評北京防疫過度，自己與丈夫從無風險區湖州參加活動後，自己“彈窗”了，竟然回不了有20個高風險區的北京，荒唐的“就像有洪災的地方攔起大壩阻止並不存在的來水”。不過，她的文章很快被封殺。