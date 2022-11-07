廣州海珠區日增1880感染者 靜默管理延為7天

中國/疫情/清零政策

廣州市海珠區周一單日新增1880名新冠病毒感染者，近3天的新增感染人數佔全市94%。官方宣布，已經靜默管理3天的海珠區，繼續再延長4天的管控措施；前環球時報總編胡錫進周一發文，指連北京都很難做到病例零新增。

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中央社綜合21世紀經濟報導等媒體報導，廣州市周一下午召開的疫情防控新聞發布會上通報，海珠區單日新增1880個感染者。近3天，該區新增感染人數佔全市94%，鳳陽街康鷺片區和赤崗街客村、大塘片區的感染人數佔全區84%，是本次疫情的集中暴發點。多地社區傳播風險持續存在。

目前，海珠區仍是本輪疫情防控的主戰場，當局決定在加強全市常態化核酸篩查的同時，向海珠區派出2500名醫護人員進駐高風險區，支援上門核酸採樣；目前已轉運涉疫人員3.4萬人。

周一是海珠區強化社會面管控的第3天。當局表示，由於近日海珠區單日新增感染人數持續走高，社區傳播風險仍然較大。根據疫情防控形勢，決定延長海珠區的社會面疫情防控措施至11日夜間12時。

中國堅持對疫情"動態清零"，但病毒深入社區防不勝防，民眾也越來越不耐官方動輒要求"靜默"等封控措施。這次海珠區就傳出有管控區內的人破壞圍欄水馬外出。

中央社報道，立場向來親官方且鷹派的胡錫進，近兩個月來多次針對中國防疫措施在社群平台微博上發文，提出委婉的質疑或建言。前環球時報總編胡錫進周一發文，指連北京都很難做到病例零新增，其他城市幾乎不可能清零；今冬想清零代價太高。

胡錫進在微博發文表示，北京市基層組織的行動力、統一落實當局要求的執行力在全國城市裡恐怕沒有其他地方可出其右；此外，還對進京人員嚴控，大為降低了病例輸入的幾率。"如果北京市都很難做到新增病例清零的話，中國其他暴發了疫情的城市在同等或大致相當封控水平上，要想清零新增病例幾乎是不可能的。"

他說，其他暴發疫情的城市若想清零，唯一的手段就是大規模、乃至全域靜態管理。即使那樣做了，還未必就能在這個冬天達成清零，且追求這個目標所付出的經濟社會代價實在太高了。

胡錫進還說，沒必要把完全清零作為傾盡全力也要達到的極限目標，那樣的目標即使在付出巨大損失後短時間實現了，疫情很快就會反覆，因此它的實際意義遠沒有"保持總體控制力"更有價值。

有來自新疆的網友在這篇文章下方留言回應說："（封控）90天了 真是要了老百姓的命啊"。

過去一周以來，不只胡錫進，"紅二代"陶斯亮、"小粉紅"網絡作家周小平等人也都忍不住就北京獲全國嚴格的防疫政策撰文表達不滿，顯示民眾越來越難忍受為了清零所付出的代價。

網上熱傳周小平5日的發文寫道："你去了一趟疫情最重的美國，只需隔離7天就能回家。你去一趟疫情相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家。這樣做，到底有什麼意義？就算我們要一直抗疫到底，那也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實。"