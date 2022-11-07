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「練兵備戰」50款裝備現身珠海航展 無人機因俄烏戰惹關注

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Un drone Predator de l'armée américaine volant dans le ciel de Kandahar, au sud de l'Afghanistan, le 31 janvier 2010.美國無人機
Un drone Predator de l'armée américaine volant dans le ciel de Kandahar, au sud de l'Afghanistan, le 31 janvier 2010.美國無人機 © AP - Kirsty Wigglesworth
作者： 香港特約記者 麥燕庭
4 分鐘

在中共備戰聲中，明(8日)早起一連六天在珠海展開的中國航空展覽格外惹人關注，中國空軍發言人表示，今次參展的，包括「投入新時代練兵備戰」的50款武器裝備，屆時服役中最現代化的殲-20將首次降落珠海作公開展示，而可同時為三架軍機加油的運油-20將首次表現空中加油，但不少軍事迷反而關注在俄烏戰爭中大量使用的無人機，以致首次作飛行展示的攻擊-2無人機備受矚目。　

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空軍新聞發言人申進科大校昨(6日)介紹第14屆珠海航展的參展陣容時說，將展示新時代十年的歷史成就和現代化戰略空軍建設的階段性成果，包括新時代「練兵備戰」的五十款武器裝備，殲-20、運油-20和攻擊-2無人機等七款飛機更會進行飛行展示。　

根據介紹，首次進行飛行展示的攻擊-2無人機，是中國研製的一型中高空長航時「察打一體」無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。至於可攜帶2噸彈藥、具複合型能力的彩虹-7；有「炸彈卡車」之稱的翼龍-3；以及有高續航、高攜彈量特點的「忠誠僚機」飛鴻-97A亦相當引人注目。

據中國的《國防時報》報道，俄烏戰爭初期，烏克蘭憑藉西方援助的無人機在戰場上靈活打擊，到了後期，俄羅斯則以蜂群式無人機對基輔進行持續性打擊，俄羅斯甚至使用伊朗的自殺式無人機，獲得了相當顯著的戰果，這使得中國製造的無人機成為外界注意的焦點。台灣媒體對此說法頗感興趣，《中國時報》幾乎全文轉載。

不過，深圳的直新聞指出，航展雖是外界了解中國軍工的窗口，但能展出的，都已可以大規模生產，意味有關裝備已經不是最先進的了，揚言面對美國挑釁，中國也有充分準備。

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