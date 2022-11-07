「練兵備戰」50款裝備現身珠海航展 無人機因俄烏戰惹關注

中國/軍事

在中共備戰聲中，明(8日)早起一連六天在珠海展開的中國航空展覽格外惹人關注，中國空軍發言人表示，今次參展的，包括「投入新時代練兵備戰」的50款武器裝備，屆時服役中最現代化的殲-20將首次降落珠海作公開展示，而可同時為三架軍機加油的運油-20將首次表現空中加油，但不少軍事迷反而關注在俄烏戰爭中大量使用的無人機，以致首次作飛行展示的攻擊-2無人機備受矚目。

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空軍新聞發言人申進科大校昨(6日)介紹第14屆珠海航展的參展陣容時說，將展示新時代十年的歷史成就和現代化戰略空軍建設的階段性成果，包括新時代「練兵備戰」的五十款武器裝備，殲-20、運油-20和攻擊-2無人機等七款飛機更會進行飛行展示。

根據介紹，首次進行飛行展示的攻擊-2無人機，是中國研製的一型中高空長航時「察打一體」無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。至於可攜帶2噸彈藥、具複合型能力的彩虹-7；有「炸彈卡車」之稱的翼龍-3；以及有高續航、高攜彈量特點的「忠誠僚機」飛鴻-97A亦相當引人注目。

據中國的《國防時報》報道，俄烏戰爭初期，烏克蘭憑藉西方援助的無人機在戰場上靈活打擊，到了後期，俄羅斯則以蜂群式無人機對基輔進行持續性打擊，俄羅斯甚至使用伊朗的自殺式無人機，獲得了相當顯著的戰果，這使得中國製造的無人機成為外界注意的焦點。台灣媒體對此說法頗感興趣，《中國時報》幾乎全文轉載。

不過，深圳的直新聞指出，航展雖是外界了解中國軍工的窗口，但能展出的，都已可以大規模生產，意味有關裝備已經不是最先進的了，揚言面對美國挑釁，中國也有充分準備。