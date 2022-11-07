美國中期選舉：馬斯克呼籲選民投票給共和黨

美國/中期選舉/馬斯克

美國周二（11月8日）舉行中期選舉投票，億萬富翁馬斯克周一呼籲美國選民，在中期選舉中投票給共和黨候選人；選前多項民調及預測都顯示，共和黨較大機會取得眾議院多數議席，在兩黨爭持激烈的參議院，以共和黨稍具優勢；中期選舉前夕，共和黨領袖麥卡錫稱：如奪回眾院將調查拜登政府，包括新冠病毒朔源。

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社交媒體推特的新總裁、億萬富翁馬斯克周一呼籲美國選民，在中期選舉中投票給共和黨候選人，因為他認為總統與國會由不同政黨掌控，才能遏制兩大黨出現最嚴重的逾越濫權行為。

馬斯克周一在推特（Twitter）上向他的1億1400萬追蹤者發推文稱："共享權力能遏制兩大黨最嚴重的預約濫權行為，因此我建議國會選票投給共和黨，因為總統是民主黨籍。"

他的推文還寫道："鐵桿的民主黨人或共和黨人從不投票給另一方，所以獨立選民才是真正決定由誰掌權的人！"

法新社報導，馬斯克先前表示，他計畫取消前美國總統特朗普的推特禁令，但時間不會在11月8日中期選舉投票之前。

美國周二舉行中期選舉投票，將改選參議院100席中的35席，以及改選眾議院全部435席，另有36個州選出新任州長。

選前多項民意調查及預測都顯示，共和黨較大機會取得眾議院多數議席，在兩黨爭持激烈的參議院，以共和黨稍具優勢。

美國民調網站538推算，共和黨有54%機會贏得參議院的控制權，至於共和黨在眾議院勝出的機會83%。民主黨的整體政治環境仍然嚴峻，只有44%的受訪選民滿意總統拜登的工作表現，53%表示不滿意。另外，有超過70%成受訪者認為國家正朝錯誤的方向邁進，有80%的人對美國目前的經濟狀況感到不滿意。

另據報道，美國聯邦議院共和黨領袖麥卡錫表示，如果眾議院共和黨人如預期在中期選舉勝選而奪回眾院，他們將全面調查民主黨籍總統拜登的政府。

麥卡錫接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時透露，可能的調查包括美國從阿富汗撤軍、新冠疫情源頭等事項。

法新社報導，如果共和黨在中期選舉獲勝而掌控眾院，來自加州的57歲眾議員麥卡錫預計將取代民主黨的佩洛西成為眾院議長。

麥卡錫向CNN指出，確保美國與墨西哥邊境安全、抑制通貨膨脹及削減政府開支，會是共和黨掌控的眾議院優先處理議題。

他表示："你會看到的第一件事就是控制邊界的法案。僅是今年，就有近200萬人跨境來到美國。"