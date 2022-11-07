聯合國氣候大會：馬克龍呼籲向中美施壓促其加強減排

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聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）在埃及舉行，出席會議的法國總統馬克龍周一表示，歐洲及法國處於實現減排目標"正確的軌道"上，有必要向包括中國和美國在內的"非歐洲富裕國家"施壓，使其加強減排措施，增加財政援助協助較貧困國家應對氣候變化；聯合國秘書長古特雷斯致詞指出，各國面臨嚴峻抉擇，全球人口正面臨氣候變化所帶來危險。

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法新社消息，馬克龍周一在聯合國氣候大會的講台上表示，"美國和中國必須真正參與氣候之戰"，現在"只有歐洲在付錢"，"因此有必要對非歐洲的富裕國家施加壓力，告訴他們：'你要承擔起自己那份責任'"。

馬克龍表示， “氣候危機已經到來”，馬克龍再次提出"清潔能源、可再生能源及復興核電"氣候政策，並呼籲新興經濟體國家"儘快擺脫使用煤炭"。

COP276日在埃及開幕，但兩大碳排國家中國和美國元首都缺席會議。中國國家主席習近平選擇不出席大會、美國總統拜登則因國內期中選舉而要到11日才能抵達。

根據6日公布的議程，峰會預計將針對"損失與損害賠償"進行辯論，即由富裕國家提供資金給因全球暖化而面臨嚴重威脅的低收入國家。弱勢國家過去幾個月不斷呼籲就此議題進行協商，而富於國家則態度曖昧。

馬克龍並主張共同向暴露在暖化影響的貧窮國家提供金援，同時推動具體解決方法，例如打造非洲薩赫勒的"綠色長城"，攔阻沙漠蔓延。

200多個國家的代表、超過100位國家元首齊聚埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫，參加11月6日至18日舉行的COP27。這是自新冠防疫措施放鬆後，首次召開聯合國年度氣候峰會。

聯合國秘書長古特雷斯周一在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）致詞指出，各國面臨嚴峻抉擇，現在必須致力減少排放，否則後代子孫註定陷入氣候災難。

古特雷斯告訴與會的各國代表："人類可以選擇合作或毀滅。"他呼籲世界最富裕和最貧窮國家達成協定，以加速從化石燃料轉型，同時加速提供資金以確保窮國能夠降低排放並因應已經發生的暖化所帶來無可避免的衝擊。

他說："全球最大的兩個經濟體美國和中國尤其有責任共同致力達成這項協定。"

古特雷斯要求與會各國同意在2040年之前逐步淘汰煤炭的使用，經濟合作暨發展組織（OECD）國家更必須提前在2030年達標。煤炭是碳密度最高燃料之一。

他強調，儘管氣候談判已經進行數十年，由於各國動作過於緩慢或不願意採取行動，拯救地球免於過度暖化的進展不足。

古特雷斯說："溫室氣體排放與日俱增，全球氣溫持續上升，我們的地球正快速接近氣候混亂不可逆轉的臨界點。我們腳踩着油門，正駛向極端氣候地獄之路。"

2015年巴黎氣候協定簽署國誓言達成將全球升溫控制在比工業革命前的水平高出攝氏1.5度以內的長期目標，科學家已經將此定為避免災難性氣候變遷的上限。

古特雷斯表示，想要維繫實現此一目標的希望，意味須在2050年之前達成全球凈零排放。"如果無法達成『氣候團結公約』（Climate Solidarity Pact），就剩下"集體自殺公約"（Collective Suicide Pact）"。