英國國際貿易部國務大臣8日起訪問台灣

中英關係

2015年10月22日，當時的財政部首席秘書格雷格-漢茲在倫敦訪問國際海事衛星組織時合影。2022年11月7日，中國對英國貿易政策部長格雷格-漢茲訪問台灣進行了抨擊。

與北京關係緊張的立陶宛駐台北貿易代表處星期一正式掛牌運作，同日，英國政府宣布，國際貿易部國務大臣漢茲周二起對台灣進行為期兩天的訪問。

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這是自2018年以來首位英國內閣成員訪問被北京視為“屬於中華人民共和國一部分”的台灣。這也是自美國國會眾議院議長佩洛西今年8月訪問台灣以來，又一位西方國家的政府高級官員對台訪問。

漢茲此行最重要的活動是，與台灣總統蔡英文會談，以及與台灣相關政府官員會晤，全面提升英國蘇納克新政府與台灣的關係。英國國際貿易部發布的文告稱，部長此行是 "英國致力於發展與台灣貿易關係的一個明確信號。像英國一樣，台灣是一個基於法律的全球體系下的自由和公平貿易的捍衛者。”

英國駐台灣代表處一位官員宣布，根據官方行程，漢茲將從周二起開始對台灣進行為期兩天的訪問。漢茲本人曾在2016年訪問過台灣，並與蔡英文總統會晤。

視台灣為其領土一部分的中國政府對英國此舉表示遺憾。中國外交部發言人趙立堅在每日舉行的例行記者會上稱："中國堅決反對與中國有外交關係的國家與台灣地區進行任何形式的官方交流。"

英國如同眾多國家只正式承認北京政府，但與台北保持着非官方關係，趙立堅敦促英國"停止向台灣分離主義勢力發出錯誤的信號" 。

八月份，美國眾議院議長佩洛西對台灣的閃電式訪問引發北京的激烈反應，中國軍方組織了持續數日的超大規模模擬圍打台灣的“鎖島演習”。倫敦當局當時對北京的做法提出批評，台北為此表示感謝。

英國政府宣布國際貿易大臣訪問台灣同日，波羅的海國家立陶宛駐台北貿易代表處掛牌運作。一年前，立陶宛不顧北京的壓力，堅持發展與台灣的關係，並同意台灣以“台灣”名義在維爾紐斯設立代表處引發中國政府的震怒。北京不僅召回駐維爾紐斯的大使，更將兩國外交關係從大使級降到代辦級。