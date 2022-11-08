德國經濟部長欲禁止中資收購Elmos 芯片公司

中德關係

計算機電路板上的半導體芯片，攝於2022年2月25日。

據德國電視二台報道，德國聯邦經濟部長哈貝克反對向中國投資者出售德國芯片公司艾爾默斯公司（Elmos）。

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哈貝克反對將Elmos的芯片生產出售給中國投資商。德國經濟部圈內人士表示，這項收購將對德國的公共秩序和安全構成威脅。為此，經濟部已向政府提出建議，對此項交易加以禁止。德國政府正在就此進行會談。

Elmos公司周一晚上宣布，預計會得到銷售禁令。Elmos開發、生產和銷售主要用於汽車的半導體。

據德國聯邦經濟部消息，目前有44個國家投資審批程序正在進行中，其中17個涉及中國，7個涉及美國，6個涉及英國。

最近，德國政府允許中國中遠集團入股漢堡港的一個碼頭，引起爭議。批評家們擔憂，中國對關鍵德國基礎設施的影響力在增加。

艾爾默斯去年年底曾宣布，將把其在多特蒙德的芯片生產出售給瑞典競爭對手Silex。總價約為八千五百萬歐元。Silex是中國賽微電子的一個子公司。

艾爾默斯公司周一晚間宣布，德國政府可能將在周三的內閣會議上，禁止出售芯片生產。公司表示，這是一個新發展，因為聯邦經濟部之前曾告訴有關各方，這項交易可能會被批准。

德國《經理雜誌》表示，在漢堡港問題上失敗後，哈貝克再次試圖禁止向中國出售Elmos的芯片生產。他由此改變了立場。在有爭議的中國交易問題上，64歲的社民黨籍總理奧拉夫·朔爾茨和53歲的綠黨籍經濟部長羅伯特·哈貝克可能必須再次交鋒。

據維基百科介紹，Elmos生產的芯片90%應用到汽車行業。該公司屬於第二梯隊的芯片公司，規模明顯小於慕尼黑的全球最大汽車芯片製造商英飛凌。