李克強疫情後首次出訪 赴柬埔寨參加東亞系列峰會

中國，東南亞

中國國務院總理李克強疫情後首次出訪，11月8日（周二）從北京下午啟程赴柬埔寨出席第25次中國東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會（EAS），並對柬埔寨進行正式訪問。訪問前李克強在柬埔寨多家媒體發表文章，強調中國支持東亞國家，和中國在一起，沒有選邊站的壓力。

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東亞合作領導人系列會議是時隔兩年首次線下舉辦。中央社報道，此次出訪是新冠疫情以來，李克強的首次出國訪問。他的上次出訪是2019年11月前往泰國曼谷參加區域全面經濟夥伴關係協定（RECP）領導人峰會暨第14屆東亞峰會。

出訪前夕，李克強7日在柬埔寨多份媒體發表題為“為友誼再攀高峰，為合作再闢新路”的文章，強調中柬關係近年來不斷取得新的發展，並稱中國堅定支持東盟團結和中心地位。

文章回顧中柬關係近年來的新發展，東亞合作在國際形勢風雲變幻下“扶搖向上“。中國與東盟貿易逆勢前行，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署生效，為促進區域經濟一體化、維護經濟全球化和自由貿易注入強大動能。

文章提到，面對困難和挑戰，地區國家妥善處理海上問題與分歧，積極推進“南海行為準則”磋商，展開涉海務實合，力把南海建成和平、友誼、合作之海。同時李克強也強調，中國始終堅定支持東盟團結和中心地位，讓彼此的朋友圈良性互動、並行不悖，他說“各國可以放心，同中國在一起，沒有選邊站隊的壓力，只有團結共進的動力。”

11月東南亞將接連舉行數個國際型會議，11月10日至13日在柬埔寨首都金邊舉行第40屆和第41屆東盟峰會及第25屆中國—東盟峰會、第25屆東盟-日本峰會、第23屆東盟-韓國峰會等周邊系列會議之後，11月15日及16日將在印尼巴里島舉行G20峰會，緊接着11月18-19日亞太經合組織峰會在泰國曼谷登場，屆時將彙集世界多國領袖出席。