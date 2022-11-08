清零清零 害死多少人 民眾呼籲停止自殺

中國-新冠病毒

2022年11月5日，廣東省廣州傳出發生COVID-19感染風險後，身穿白色防護服的執法人員準備在一個村莊轉移身穿藍色PPE的居民。中國當局繼續堅持清零戰略，即在發現任何病例時封鎖社區，並將所有從海外來的人隔離在酒店裡7至10天。

動態清零害死人，蘭州一名三歲男孩一氧化碳中毒，由於嚴厲的清零政策限制導致無法及時送醫而死亡引發民憤；呼和浩特一名婦女墜樓，女兒凄厲地嘶喊：“來人啊，你趕緊把單元門打開，把單元門打開，求求你們來快點把門打開”，“我媽媽是不是沒有了呀？”但遵守清零政策的物業管理者就是遲遲不肯打開焊死的鐵門……

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中國的封城造成的人道災難有目共睹，也終於把這個國家的經濟搞到非常凋零的地步，這個至今對進出口依賴很重的國家，十月份進出口數據出來了，法新社新聞毫不猶豫標題： “中國：10月進口和出口崩潰”。

本來許多中國人指望中共二十大開完後會放鬆清零，中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光11月4日在花旗銀行舉辦的一場會議上也表示，中國正在執行的防疫動態清零政策很快將發生實質性改變。次日，中國國家衛建委官員當頭一棒：“動態清零總方針絕不動搖!”

中國的不少專家對清零政策是有懷疑的，但他們的話官員聽不進去，因為官員們唯上，他們要看總書記的臉色行事。只要習近平“堅持清零不動搖”，官員們就做得有過之而無不及。對官員來說，清零的有無用處，是無需去問的，他們關心的是自己的烏紗帽。好多地方造成那麼多人道災難，都和這些只顧烏紗帽，不顧人民生活的官員有關。上海的例子就很明顯，清零清得怨聲載道，市委書記李強堅決清零不動搖，最後提拔為政治局常委，明年就要接任總理了。

清零的好壞，幾乎是一個常識問題。早期疫情爆發時，沒有疫苗，病毒毒性很大，對疫區實施隔離，一段時間封城甚至封國，也是說得過去的，但是到了今天還在清零，就令人懷疑清零的動機了，難怪不少人懷疑習近平繼續清零，就是要看看官員的忠誠度，以及要看看百姓的服從程度。

就連胡錫進，這位『環球時報』前總編，一直被視為帶風向，替黨說話的人，也開始懷疑清零政策的虛無性，11月7日，他在微博發文說得很坦率，“如果北京市都很難做到新增病例清零的話，中國其他爆發了疫情的城市中同等或大致相當封控水平上，要想清零新增病例幾乎是不可能的。”

胡錫進看出了這種所謂清零的無意義，他說，沒必要把完全清零作為傾盡全力也要達到的極限目標，那樣的目標即使在付出巨大損失後短時間實現了，疫情很快就會反覆，因此它的實際意義遠沒有“保持總體控制力”更有價值。

荒唐的清零，過度的防疫，動輒封鎖，民眾是越來越難受了，就連愛國愛黨恨美國的知名網絡作家周小平也忍不住開罵了，他說：“你去了一趟疫情嚴重的美國，只需隔離7天就能回家。你去一趟疫情相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家。……這樣做，到底有什麼意義？就算我們要一直抗疫到底，那也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實。”

周小平質疑，“實事求是難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行，要殺要剮隨便吧。……既然人民至上，就得實事求是!” “

人民至上“，這是習近平總書記常掛在嘴頭上的一句話。他在解釋為什麼堅持清零不動搖時，也使用了“人民至上”四個字。

紅二代陶斯亮和丈夫從北京去無疫區湖州參加了一個活動，要返回疫區北京時健康寶“彈窗”了，有家難歸，無數次填寫申訴表格，幾十次打便民服務熱線，一直打到深夜。她說：“我一向是個有定力的人，但這次慌亂，因為第一次嘗到了有家不能歸的茫然和無助。”

陶斯亮形容自己“像打了霜的茄子，這兩天蔫頭耷腦的“。她轉而想起許多因清零封鎖而更加不幸的人：”那些被阻隔在高速路上的卡車司機，那些住在簡陋工棚的打工者，那些靜默了數月的大大小小的市鎮鄉村，還有某知名大廠那些徒步回家的工人……我在這座江南小城等一等又有何怨呢！”

有家不能回，返京比出國還難，有位網友忿忿地表示：“清零再這麼清下去，害了國家，害了百姓，求求您啦，停止清零，停止自殺吧!”