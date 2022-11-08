澤連斯基呼籲美國保持團結 白宮：美國將繼續力挺烏克蘭

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美國周二舉行國會中期選舉投票，選舉結果可能會影響美國支持烏克蘭政策。烏克蘭總統澤連斯基周二呼籲美國保持團結"直到烏克蘭恢復和平"。白宮稱，即使共和黨贏得中期選舉，美國仍力挺烏克蘭；拜登氣候特使克里表示：中期選舉結果不會改變拜登氣候政策。

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法新社報導，澤連斯基周二獲得美國費城頒發的自由勳章，他在基輔發表的視頻致詞中表示："我呼籲你們跟現在一樣，堅定不移地保持團結，直到我們終於恢復和平的那一天"。澤連斯基說，"民主政體不應在通往勝利的路途中停下腳步"。

美國總統拜登是向烏克蘭提供軍事及經濟援助抵抗莫斯科侵略的重要盟友。拜登呼籲選民支持民主黨的參眾議員候選人，如果民主黨失去兩院掌控權，美國能否繼續堅定支持基輔也出現疑問。

澤連斯基表示："與任何民主社會一樣，烏克蘭人民對生命和政治抱持不同觀點。不過，當俄羅斯決定摧毀我們的自由、把烏克蘭從地表抹除，我們立刻團結起來並維持至今。"

美國國會5月在跨黨派支持下，承諾提供烏克蘭400億美元援助。烏克蘭國防部長在基輔收到更多防空系統後向美方致謝。

澤連斯基在談話周再次感謝“拜登總統、國會兩黨和每一位美國公民”自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來對烏克蘭提供的重要財政、軍事和外交支持。

澤連斯基並對獲頒美國自由勳章感到榮幸，但他表示將這一榮譽獻給烏克蘭人民，"他們向當今世界最大的獨裁者展示：他們將在烏克蘭被打敗"。

另外，美國白宮表示，即使共和黨贏得安全選舉，美國對烏克蘭戰爭行動的支持仍"堅定不移"。

美國舉行中期選舉，如果共和黨拿下聯邦眾議院，眾院共和黨領袖麥卡錫可望成為議長。他最近警告，如果共和黨握有權力，烏克蘭將不再獲得"空白支票"。

法新社報導，白宮新聞秘書讓 皮埃爾（Karine Jean-Pierre）告訴媒體："我們有信心，美國(對烏克蘭）的支持將堅定不移、不會動搖。"她表示，總統拜登將一如既往，致力以兩黨都認同的方式支持烏克蘭。

另據報道，美國總統拜登的氣候特使克里周二在聯合國氣候峰會表示，即使共和黨在美國之前選舉贏得勝利、奪回國會主導權，拜登仍將繼續推動保護環境的綠色經濟發展政策。

法新社報導，拜登所屬的民主黨如想在之前選舉保住國會多數，目前面臨巨大困難。而對手共和黨較不支持國際間採取的氣候變遷應對行動。

共和黨籍前總統特朗普曾在任內帶領美國退出2015年達成的巴黎氣候協定，拜登繼任後才讓美國重返協定。

克里在埃及召開的聯合國氣候大會（COP27）場邊表示，拜登政府希望之前選舉會有好結果，但即使沒有，"拜登總統也比以往更有決心，會繼續進行我們正在做的事情"。

克里還說："我們正在做的事情，大部分都無法被繼任者改變。市場已做出決定：為應對氣候危機，要去做我們必須做的事。"

拜登將在中期選舉結束後，於11日參加埃及舉行的聯合國氣候大會。之後他將前往柬埔寨參加年度美國-東盟峰會，隨後再到印尼出席20國集團峰會。