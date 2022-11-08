網絡專家：中國社媒賬號試圖干擾美國選舉但不太有效

中國/網絡

美國媒體近期也不斷披露涉嫌來自中國的虛假社交媒體賬號，針對美國熱點話題，傳播虛假信息，或重複已經證明沒有任何事實依據的2020總統選舉舞弊說。推特ˎ臉書等大型社交媒體近年來多次宣布關閉一些涉嫌來自中國的用戶賬號。但專業從事網絡分析的Krebs Stamos Group公司中國分析員雷凱瑞先生接受本台電話採訪時表示，這些試圖擾亂美國選舉的做法目前不太有效。

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雷凱瑞：我叫雷凱瑞Dakota Cary. 我在Krebs Stamos Group公司作中國分析員。專業是中國網絡政策和網絡安全政策。

法廣：中國是否確實希望通過網絡技術手段影響美國選舉呢？它通常是以什麼方式呢？

雷凱瑞：他們想影響美國選舉，但是做法不太有效。這是因為他們用很多（可能有一千多個）臉書ˎ推特賬號。我發現——不是我個人發現，是一個叫Mandaiant的網絡安全公司，他們發布公告說，那些賬號的有效度不太高。只有一個或兩個ˎ三個人看他們的推特，或者他們的臉書。這是最大的問題。

我們知道他們想要影響我們的選舉，但是，也發現他們不太有效。

法廣：那他們為什麼這麼做呢？想達到什麼目的？

雷凱瑞：這是一個很好的問題。我不知道是中國中央政府支持這樣的作法，還是一個省份的政府ˎ城市的政府，或者可能只是一個愛國主義者，在支持這樣的活動。但是我們知道中國政府支持一些在美國的做法，比如他們想要影響美國政府給半導體企業補貼的政策。這只是一個例子，幫我們去理解他們這樣做的原因。但是我們還不知道是哪個部門或那些人支持這些賬號。來影響我們的選舉。我們只知道他們不太有效。他們的做法，對我來說，現在沒有用。有一天這些賬號可能會成功，但現在沒有。

我還想說，據我了解，也根據一些新的數據，這些賬號的故事ˎ他們說出來的句子都是差不多一樣的想法。為的是把美國大眾分開……

法廣：您是說分裂……

雷凱瑞：對。他們想要分裂美國大眾。這種局面已經開始了，是一個自然的過程。但是從我們的數據分析看，他們說出來的句子也是支持這個過程。

他們有一天可能會成功，但是，對我來說，這是一個非常高的要求。