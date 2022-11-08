美國中期選舉：前總統特朗普暗示可能再次嘗試重返白宮

美國/中期選舉/拜登/特朗普

美國選民周二開始國會中期選舉投票，選舉結果將決定民主黨、共和黨之間誰將掌控眾議院、參議院，對美國總統拜登未來兩年的施政影響深遠。拜登選前警告說，共和黨在這次選舉中獲勝可能會削弱美國的民主制度；美國前總統特朗普則暗示，他可能會在下周宣布再次嘗試重返白宮。為了防止中期選舉受干預，美國網絡安全機關將對投票進行嚴密監控。

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法新社報道，拜登周二中午發推文，試圖在競爭最激烈的州向選民們做最後的動員："我們需要所有人都做好準備，投票給民主黨候選人"。傳統上，美國的中期選舉一般都不利於執政黨，加上目前美國通貨膨脹飆升，拜登所在的民主黨極有可能失去對國會的控制權。

路透社/益普索周一進行的一項民意調查結果顯示，拜登的支持率降至39%，強化了中期選舉獨立觀察員的預期，即民主黨或將在周二的選舉中遭受損失。這項為期兩天的民意調查結果顯示，美國民眾對拜登表現的支持度下降了一個百分點，接近他在任期間所達到的最低水平。

隨着他的聲望下降，拜登避免在競爭激烈的州競選，與此同時，拜登聲望下降使他在競爭最激烈的競賽中成為不受歡迎者。

而共和黨的前總統特朗普在佛羅里達州的票站投票，他預計共和黨人"會有美好的一晚"，特朗普並稱投票支持了州長德桑蒂斯連任。

一般認為，特朗普則積極投入中期選舉助選，以幫助共和黨增加參院、眾院及州長席次，作為2024年再次參選總統的跳板。特朗普7日在俄亥俄州出席造勢晚會時宣布，"我將於11月15日在佛羅里達州的海湖莊園發表一個非常重要的聲明"。特朗普沒有進一步說明聲明的細節，但外界認為，特朗普發起第3次競逐白宮寶座計畫越來越明確。特朗普在造勢晚會並多次批評現任總統拜登"無能"，甚至稱他有"認知障礙"、缺乏領導能力，還隨便跟俄羅斯挑起核武戰爭議題。

法新社報導，美國東岸投票所已於周二上午6時開始開放，將於12小時後關閉。本次中期選舉改選眾議院全部435席和參議院35席。民調預測，共和黨有較大機會取得眾議院控制權。至於參議院的控制權，則取決於賓夕法尼亞、內華達、佐治亞和亞利桑那州的結果。

報道說，超過4600萬選民提前投票，有選舉官員表明點算需時，部分競爭激烈的州分可能要幾日甚至幾星期後才有結果。

另據報道，美國網絡安全最高主管機關表示，由於擔心投票過程可能受到干預，計畫監控周二的國會中期選舉，並發布安全警示。

路透社報導，在官員發現俄羅斯發動黑客與宣傳戰干預2016年美國總統大選後，選舉安全已成為美國的關鍵議題。當年俄方行動意在降低民主黨總統候選人希拉里 克林頓選贏共和黨候選人特朗普的機會。

美國國土安全部旗下機構"網絡安全和基礎設施安全局"（CISA）發布聲明表示，計畫成立"投票日行動中心"（Elections Day Operations Center），與全國公私部門一同監控中期選舉。