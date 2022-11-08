美聯邦通訊委員會呼籲美國政府查禁抖音

中美關係

鑒於不知道中國社交媒體抖音（TikTok）應用程序如何處理美國用戶的數據，美國聯邦通信委員會（FCC）近日呼籲美國政府查禁抖音。

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聯邦通信委員會五位委員之一卡爾（Brendan Carr）在接受網絡媒體Axios採訪時說：“在這個世界上，不可能對數據提供足夠的保護，讓你有足夠的信心，相信它不會落入中共手中。”

Axios報道說：卡爾沒有參與美國政府與抖音的談判。抖音發言人奧伯韋特（Brooke Oberwetter）證實：“卡爾委員在美國政府與抖音的談判中，沒有起到任何作用。”

據《紐約時報》9月報導，拜登政府和抖音簽署了一項初步協議，以解決該應用程序給美國帶來的國家安全問題，但談判仍存在障礙。

抖音表示：它把美國用戶的數據，儲存在中國境外；並且，從未應中國政府的要求，從平台上刪除過美國用戶的帖子。不過，今年6月，有報導稱，中國抖音的工程師，獲得了美國用戶的隱私信息，例如電話號碼。《福布斯》說，抖音的中國母公司字節跳動（Byte Dance）打算使用抖音應用程序，搜集美國用戶的信息。

2020年，特朗普政府曾試圖禁止抖音，後來要求字節跳動把抖音出售給美國公司，然而字節跳動挺過了特朗普政府的任期。

由於抖音在美國青少年中越來越大的影響，《美國之音》報道說：一些美國科技活動人士將抖音稱為美國青少年的“鴉片”。這一評論在網絡上掀起討論，不少專家藉此再次強調抖音對美國造成威脅。科技人士哈里斯（Tristan Harris）接受CBS電視採訪指出：抖音對14歲及以下的美國青少年在使用時間和瀏覽內容上沒有限制，造成了美國青少年對抖音的沉迷，這幾乎就像抖音把鴉片輸送給美國青少年。