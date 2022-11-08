習近平強調"全面加強練兵備戰 全軍精力向打仗聚焦"

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中共總書記習近平周二以"軍委聯指總指揮"身份視察時說，這次視察就是要亮明新一屆軍委"全面加強練兵備戰的決心態度"。他強調全軍要"全部精力向打仗聚焦"，加快提高打贏能力。

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中央社報道，中國央視新聞在報導中，在習近平的中共總書記、中國國家主席、中央軍委主席3大頭銜之後，加上了過去較少出現的"軍委聯指總指揮"頭銜。同時，中共中央軍委副主席張又俠、何衛東及其餘4名軍委委員，也全數陪同習近平視察。

根據報導，習近平周二下午在視察中央軍委聯合作戰指揮中心時表示，他和軍委一班人前往聯指中心，就是要亮明"新一屆軍委貫徹落實黨的20大精神、全面加強練兵備戰的決心態度"。

習近平說，中共20大從全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的全局出發，對國防和軍隊建設作出戰略部署，強調要"如期實現建軍一百年奮鬥目標"。

他強調，當前世界百年未有之大變局"加速演進"，中國"安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重"。全軍要"堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準"，"全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁"。

習近平又說，軍委聯指中心是黨中央和中央軍委實施戰略指揮的重要支撐，地位重要、責任重大。他並要求軍隊"絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝"，"有效履行新時代使命"。