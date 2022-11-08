華日：國際秩序重構之際，習近平12月或訪沙特

中國與中東

2022年10月23日，中共總書記習近平在北京人民大會堂舉行的介紹政治局常委會新成員的活動上揮手致意。

華爾街日報引述消息人士稱，中國國家主席習近平或於年底出訪沙特阿拉伯，有關官員正完善習近平與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）的會面細節。據透露，此次出訪行程暫定12月的第二周進行。另外，消息傳出時，正值沙特與美國關係緊張之際，外界關注中國與沙特關係互動與變化。

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據知情人士透露，中國領導人習近平正計畫在年底前訪問沙特阿拉伯。目前中國和沙特正尋求深化兩國關係，推進一個不再由美國主導國際秩序的多極世界願景。

官員們正在敲定習近平與沙特王儲薩勒曼舉行峰會的細節。此次峰會將凸顯中國在中東地區不斷擴大的影響力，同時也將表明擁有豐富石油資源的沙特與美國的主要國際對手之間的聯繫日益緊密。長期以來，美國一直在中東擁有霸主地位。

上述知情人士稱，此次訪問已經醞釀了數月，暫定在12月的第二周進行。

華爾街日報表示，中國外交部在回應置評請求的傳真回復中表示，沒有信息可分享，但重申中國政府願意與沙特一道，不斷鞏固互信，深化合作，並推動中沙全面戰略夥伴關係取得更大發展。

外界注意到，中國外交部長王毅上月底表示，中方“高度重視中沙關係發展，將沙特置於中國外交全局尤其是中東地區外交的優先位置”。近年來，中沙經貿關係不斷深化，包括中國有可能入股沙特國有石油巨頭沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Co, Saudi Aramco, 簡稱﹕沙特阿美）。透過武器銷售，兩國在軍事上的關係也得到了深化。

此次會面將舉行之際，發展中世界的大部分地區都不願在俄烏戰爭中選邊站，未理會華盛頓方面和歐洲各國的敦促。烏克蘭已獲得西方的支持。

利雅得方面已表示，在石油政策上希望把其自身利益放在首位，並稱這樣做並非為了讓俄羅斯受益。沙特此前推動產油國集團“歐佩克+”大幅減產以阻止石油價格下跌。

石油是俄羅斯的主要出口產品，油價上漲有助於莫斯科方面支付戰爭開支。上月的減產還導致美國中期選舉前通脹居高不下之際油價上漲，令沙特與華盛頓方面的關係變得緊張。

在習近平出訪沙特之前，由沙特和俄羅斯牽頭的歐佩克+將在12月4日就原油產量做出備受矚目的決定。“歐佩克+”在上個月減產200萬桶/日。這次會議之後，七國集團（G7）將按計畫對俄羅斯石油實施價格上限，而歐盟將對俄羅斯原油實施禁運。

習近平在10月獲得了中共中央總書記的第三個任期，預計他將在這次出訪中會見其他波斯灣和阿拉伯國家的領導人，訪問期間可能會伴隨着盛大的儀式並達成多份協議，展示中國與這些國家之間不斷深化的夥伴關係。

美國總統拜登在7月訪問沙特時會見了王儲薩勒曼，並出席了一場由親美阿拉伯國家參加的峰會，但在國內他面臨圍繞沙特人權記錄的密切審視，而且他出訪沙特之行並沒有取得什麼具體成效。

據熟悉相關準備工作的知情人士透露，對這位中國領導人的接待規格可能更類似於2017年對時任美國總統特朗普的接待，特朗普當時的首次出國訪問受到了王儲薩勒曼的盛情招待，他隨後在很大程度上支持了沙特。

中國和沙特在1990年才正式建交，雙邊往來主要局限在石油領域：沙特是中國最大的原油供應國，中國是沙特最大的客戶，沙特出售的石油中有四分之一銷往中國。

最近，兩國關係進一步升溫，雙方討論了中國入股沙特國有石油巨頭沙特阿美事宜，包括將人民幣計價的期貨合約納入沙特阿美的定價模式，甚至可能把沙特對中國的一些石油銷售以人民幣計價。