上海迪士尼少兒痛打小熊維尼 官方媒體尷尬稱“噗噗熊”

中國/迪士尼/小熊維尼

中國一名男童日前在上海迪士尼樂園揮拳暴打穿着小熊維尼布偶裝的工作人員，但中國媒體涉及此事件時卻不稱呼為小熊維尼，而冠以新名字“噗噗熊”

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據自由時報今天稱，中國一名男童日前在上海迪士尼樂園揮拳暴打穿着小熊維尼布偶裝的工作人員，男童家長事後態度強硬，影片傳出，引髮網絡撻伐，而“小熊維尼”這名字似乎比暴力或管教問題更敏感，中國媒體談論此事時，紛紛以“噗噗熊”代稱小熊維尼。

據中國官方媒體說，上海迪士尼一名員工穿着小熊維尼布偶裝在園區與遊客近距離互動，日前被一名男童莫名揮拳暴打，其他工作人員趕緊支開雙方，一段曝光的畫面顯示，事後園方向家長詢問詳細過程，卻被家長大罵，甚至回說“已經道歉了還想怎樣”？事件爆發後，引髮網友討論。

中媒在報導此事時，格外小心謹慎，一律不稱“小熊維尼”，而是以“噗噗熊”代稱，疑似就是想盡量避免讓人聯想到國家領導人習近平。

據該報稱，對此，不少網友茫然地在微博下方留言“為什麼叫做噗噗熊？”、“不是wn Bear嗎？”；對此則有網友解答“因為有維尼梗嘲諷了領導”、“不敢解釋，解釋我號就沒了”、“之前我玩遊戲，老友人公屏（公開頻道）問‘跳跳虎的好朋友是誰’，有人回答就被永久禁言”。