中國校園稱流傳手抄信 致“尚未失去獨立思考的書架”

中國/校園/清零

中共二十大結束後，對中國國內管控更加嚴格；對新冠病毒疫情的動態清零政策仍持續，使國內民怨四起。近日就有中國網友在校內圖書館發現一封名為“致一些尚未失去獨立思考的書架”的信，以三百字控訴中共執政下的悲劇。

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據自由時報今天報道稱，Instagram帳號“公民日報 Citizens Daily”8日PO出一則貼文，稱一位中國網友在國內某高中圖書館裡找到這封信，標題為“致一些尚未失去獨立思考的書架”，信中全文如下：

朋友，你可看見四通橋上的狼煙？連帶着一些觀點消失在這片光榮的土地。那你又是否記得，大半個世紀前，他，那個湖南師範生，說：“我提議將罷工自由權寫進憲法。”

不，這些都終將被偉大的，熱烈的嚎叫，裹挾著送進煙雨蒼茫的山中，即使它們少有相干。

西北的形勢一片大好，只是說話的舌頭大都夾着傷痕。工廠的鐵鏽連帶着氧化了人民情緒的門閥，你在讀誰的書？又為何而愛這片寬廣的悲涼？

大家又是否在唱着安全的歌曲，久之卻忘記了在這片圍牆之外，滿目瘡痍。落葉鋪滿烏魯木齊無人的街道，那樣的死寂傳向鄭州民工們回家擁擠的路途。

你說總會有一天可以變好，可正如你進入圖書館的初衷，那些書架上束之高閣的書，相比之下，與你手中填鴨的題目，你哪天才能將其拋下？

據該報道說，首段提到的“四通橋”即為中共二十大前在北京市四通橋發生的抗議行動；而“湖南師範生”則是指首任中共最高領導人毛澤東，1956年，毛澤東曾在《在中國共產黨第八屆中央委員會第二次全體會議上的講話》中表示：“要允許工人罷工，允許群眾示威。”

自由時報說，第二段提及的“西北的形勢一片大好”，應是對應中共對新疆的侵犯人權與建設再教育營等事件。第三段則提及烏魯木齊與鄭州，為近日烏魯木齊長達三個月的嚴格封控，與鄭州高壓管制導致富士康員工徒步逃離返鄉事件。

目前尚沒有對此消息更多的報道。