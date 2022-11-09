中國經濟放緩後果嚴重 億萬富翁稱也銳減

中國/富豪

根據一項年度排名，今年中國的億萬富翁人數出現24年來最多的下降。法新社說，房地產危機以及新冠病毒疫情清零政策讓世界第二大經濟體中國經濟嚴重放緩。

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就中國經濟放緩，億萬富翁也愈加減少，法新社說，胡潤周二發布的排名，中國有1305人估計擁有至少50億元人民幣（6.91億美元）的財富，但這個數字的同比卻下降了11%。而且，他們的財富總額接近3.5萬億美元，同比也下降了18%。

法新社說，就億萬富翁的數量和他們的總財富而言，這是24年來的最大降幅。

中國是最後一個對新冠病毒疫情實行嚴格清零政策的國家，清零要求的反覆封鎖擾亂了生產和供應鏈，對商業造成了阻礙。

而且在中國當局接管高科技領域和烏克蘭戰爭的不確定性下，中國的億萬富翁也在股市上受挫。

據稱，經營碧桂園控股公司的房地產開發商楊惠妍的個人財富損失最大，今年為157億美元。高科技巨頭騰訊的創始人Pony Ma的146億美元的資金也告消失。今年再次成為中國首富的是瓶裝水公司農夫山泉的創始人鍾晱晱，他的財富增長了17%，達到650億美元。社交網絡TikTok的母公司ByteDance的創始人張一鳴排名第二，但他的財富下降了28%，至350億美元，而他的公司價值也在下降。

阿里巴巴創始人馬雲在失去29%的財富至257億後，從第五位跌至第九位。

去年上榜的近300名中國人不再上榜，其中大部分是在房地產行業，自2020年以來，中國的房地產行業一直處於危機之中。房地產巨頭恆大的董事長許家印已經跌出百富榜，降至第172位，因為他的公司在3000億美元的債務下沉淪。

法新社說，國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國今年將增長3.2%，這將是四十年來最慢的速度，不包括大流行病。