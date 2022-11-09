中國C919自製飛機稱又添300訂單

中國/C919

中國今天9日宣布，中國自行設計建造的商用客機C919又增加300份訂單，中國的C919客機被指是歐洲空客A320和美國波音737 MAX的競爭對手。

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中國航空公司今天報告，中國又收到300架C919噴氣式客機的訂單。法新社說，但中國這家國有集團沒有說這些訂單是否是確定而不是意向的。該公司也沒有提供關於合同金額或交付日期的信息。

中國客機C919是一種中程噴氣式飛機，於9月獲得了中國監管機構的認證。C919於星期二在中國南部的珠海的一個大型航展上進行了首次公開讓C919飛行。據該飛機的製造商Comac表示，在這次演示之後，又有300份訂購訂單。

法新社說，中國C919的大部分高科技系統和部件來自外國工業。然而，中國希望本地生產的噴氣式客機將有助於減少對外國飛機製造商的依賴。

C919還沒有獲得歐洲和美國監管機構的飛行許可。但中國的航空公司已經表明有了他們的支持。

中國東方航空公司是中國按客運量計算的第二大航空公司，它在5月份說，它計畫為東航公司機隊增加四架C919飛機。而據中國媒體透露，C919飛機可能在2023年第一季度就投入使用。

Comac已經宣布了來自幾十家客戶的800多份C919訂單。但這並不妨礙中國在今年早些時候與空中客車公司締結一份170億美元的合同。據中國官方媒體消息說，這家歐洲飛機製造商於周三在北京附近的天津本地生產線開始生產A321飛機。消息說，這些飛機將於明年初交付。