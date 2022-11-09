前中共總書記趙紫陽祕書鮑彤今過世

中國/趙紫陽/鮑彤

前中共總書記趙紫陽政治祕書鮑彤今天過世，享耆壽90歲。鮑彤曾在1989年天安門事件中反對當局以武力鎮壓民主運動，當時他被撤職、逮捕，並長年生活在軟禁之中。

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據中央社今天報道，前中共總書記趙紫陽祕書鮑彤過世，享耆壽90歲。鮑彤的兒子鮑樸今天在社群平台推特（Twitter）發出訃文：“先父鮑彤，慟於2022年11月9日7時08分安然離世。距生於1932年11月5日，享年90歲。”

該推文署名為鮑樸與及鮑彤的女兒鮑簡。

據該報道，鮑彤曾是中共開明改革派人物。1980年代，他擔任時任國務院總理趙紫陽的政治秘書，後又兼任國家經濟體制改革委員會副主任，並擔任政治局常委政治秘書等職務。

1989年六四天安門事件前夕，時任中共總書記趙紫陽對天安門抗議學生持溫和態度，失去當時中共實際最高領導人鄧小平的信任。鮑彤也在1989年5月28日失去自由。1992年3月，中共中央宣布撤銷其中共中央委員職務，開除黨籍。

1992年7月，鮑彤因泄露國家機密罪及反革命宣傳煽動罪被判處有期徒刑7年。1996年刑滿釋放後至今，他居住在北京，住所常年被嚴密監視，電話被監聽，個人活動受到嚴格限制，形同軟禁。

中央社說，每年逢“六四”紀念日等敏感日子，鮑彤會被加強監視或強迫帶離北京，但他仍經常對中國政治社會問題發聲。