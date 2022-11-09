南京大學畢業生實名檢舉遭黨委副書記性侵懷孕 曝此人此前已被16名師生聯名舉報

中國/南京大學/Metoo

中國大學又傳出Metoo性侵醜聞。一名南京大學畢業生檢舉該校國際關係學院黨委副書記周恆，稱她被其性侵懷孕且流產，並指周恆涉嫌碩、博士論文抄襲等。網上資訊顯示，這封檢舉信寄給了“全國所有985高校和各大新聞媒體”。還有人說，檢舉人目前在美國求學，之前透過其他在國內的同學4次向南京大學紀委實名檢舉，但信件都石沉大海，校方當時未予回應。

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據中央社引述中國官方媒體消息，中國網上流傳一封檢舉信，檢舉人是南京大學政府管理學院王姓女畢業生，她自稱2018年在學校讀書時，被老師周恆性侵犯並懷孕流產，檢舉信還附有她與周恆的微信聊天截圖，即使女方希望“放過她”，周恆仍不同意，還表示“房間已經定了、不來的後果自行承擔”等。

她說，周恆“壞事做盡、騷擾女生、排除異己、拉幫結派”。

據檢舉信還透露出，南京大學政府管理學院里充滿告密文化、缺乏有擔當的領導；“南京大學政管學院和國際關係學院被周恆搞的烏煙瘴氣，一團糟。” 實名檢舉者說，儘管自己受過周恆很多恩惠，也曾經幫助他“幹了很多壞事”，但徹底反省後仍決定檢舉周恆。檢舉的事項包括導致女生懷孕流產；碩士論文抄襲；博士論文抄襲；被同學多次檢舉，民心盡失；微博辱罵中國領導人。

據南京大學官方微博8日通報，學校黨委對此事高度重視，已在第一時間成立專班進行調查核實，將根據調查結果依法依規處理。

網上資訊顯示，這封檢舉信寄給了“全國所有985高校和各大新聞媒體”。還有人說，檢舉人目前在美國求學，之前透過其他在國內的同學4次向南京大學紀委實名檢舉，但信件都石沉大海，校方當時未予回應。

據自由時報報道，中共內部近年來性醜聞不斷，這幾天又有消息驚爆中共安插在南京大學的黨幹部性侵女學生致其懷孕，南京大學對此也做出回應，宣稱不清楚事件全貌，已成立調查小組核實舉報內容，相關輿論在微博上炸鍋。

該報道綜合中港媒體消息，一名自稱畢業於江蘇省南京大學的王姓女子，近日撰寫舉報信，實名控訴自己2018年就讀該校時，遭政府管理學院黨委副書記周恆強迫性侵，自己曾經求饒“老師，請您放過我吧，我受不了了”，沒想到周恆竟嗆“都不是處女了，XXX早把妳破了，就別裝清純了好嗎？明天來我辦公室一趟”。王女還說，若她不從，周恆還會以休學來威脅她就範。此外，王女還附上自己當年去接受超音波檢查顯示懷孕的醫院報告書，痛訴自己遭周恆性侵多次懷孕併流產。她也坦言，過去周恆相當信任她，讓她加入南京大學政管學院學生會擔任幹部，自己幫周恆幹了許多壞事，“不過現在經過徹底反省，我做出了舉報你的正確決定。”據悉，舉報信已於本月4日被發送至中國985所院校，在網上瘋傳。

南京大學8日透過微博表示，“近期互聯網出現對我校政府管理學院周某相關問題的舉報。學校黨委高度重視，已在第一時間成立專班進行調查核實，並將根據調查結果依法依規處理。感謝廣大網友對南京大學的關心支持，也一如既往真誠歡迎大家對我校的輿論監督。”

不過不少中國網友不滿意南京大學的回應，還有校友無奈直言，“這麼多年，這些事其實發生的不少，每回吧，都是不了了之，要麼就是暫停招收研究生，風頭一過，大家又忘了，有什麼用呢？”、“去年周恆就已經被16名師生聯名舉報過了，最後還不是沒事”、“周恆騷擾女性的惡名早已昭彰，但校方都是放著不管，現在鬧大了才說要查”。