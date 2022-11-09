台灣國慶晚會五百多架凌空無人機全由中國製造引發安全疑慮

台灣／雙十節

台灣今年雙十國慶在嘉義舉辦的焰火晚會，有一項吸引眼球的精彩表演，由五、六百架燈光閃爍的無人機，在夜空中排出中華民國國旗圖案、和「保土衛國」等字樣，包括台灣總統蔡英文、立法院長游錫堃和文武百官都在場觀賞。不料國民黨立委魯明哲在立法院質詢爆料指出，他接獲檢舉，這批無人機，竟全都是深圳的中國高巨創新公司所製造，衍生的資安跟國安問題令人擔心。

廣告 繼續瀏覽後續

這場無人機表演，由「台灣希望創新公司」負責，號稱是「無人機國家隊」的台灣之光。但魯明哲指出，大陸一架無人機飛到金門，台灣軍方就拚命要打下來，現在五、六百架在總統的頭上飛卻不自知，這是國家之恥，更有嚴重的安全疑慮。

他說，這幾百架無人機如果被有心人士裝載煙火或火藥，失控衝向貴賓席，可能就會發生動搖國本的後果。

因此他建議行政院，不僅無人機國家隊要趕快重新整隊出發，國安局、警政署、憲兵隊等，日後也應針對正副元首出席的無人機展演活動，嚴格調查！

據了解，這批無人機除了在螺旋槳支架上印有簡體字之外，從機身、操控系統、飛行圖樣的設計、飛行路線、電池全都是高巨創新的產品，只有充電用的「電」是台灣的。

而台灣行政院在2020年12月曾頒布命令，明確規定公務用的信息產品及服務不得使用中國廠牌，其中包含無人機；這次國慶焰火的主辦單位故宮的投標須知也載明，不允許廠商供應大陸地區產品。因此標案如何通過？有待深入調查。

行政院長蘇貞昌答覆時強調，寧可不要有這個表演。他說，他將責成政務委員羅秉成督導交通部民航局、國家通訊傳播委員會，和主辦的故宮博物院展開調查。

他說，台灣未來要發展自己的無人機技術，「用不着搞這個！」而且政府機關及政府委外事務有明確規定不能使用中國制產品，民間雖沒管那麼嚴，但是國慶晚會上，在總統的面前，他認為不妥，也不可以，因此必須查清楚來龍去脈。

目前初步傳出消息，民航局查不到這批無人機的進口紀錄，因此是否有走私嫌疑，還在深入調查中。