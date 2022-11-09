國安公署花5億購豪華別墅 評論料供「很多」中國國安要員暫住 目標超香港

香港/政治

中國政府的駐港維護國家安全公署（國安公署）以5.08億港元(下同，折算約6420萬歐元)破頂價購入一座面積超過七千平方呎的別墅，相信是公署首度在港置業。有評論認為，單位應是官邸或供中國國安「要員」入住，看此規模和級別，已超出「平暴制亂」的目的，未知是否與防止外國滲透或台海戰爭有關。

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該別墅是嘉里集團旗下的九龍筆架山龍駒道「緹山」中面積最大的別墅1號，能俯瞰九龍半島，遠眺維港景色。上月初經招標售出，但當時未有公布買家，直至昨(8日)午才經市場流出，買家是「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」。

根據公開資料，別墅1號實用面積7171平方呎；采五房五套間隔，另設691呎平台、5014呎花園、1306呎天台及三個車位，有私家車道連接；屋內設有升降機接通全部樓層；成交價5.08億元，造價不僅創項目成交價新高，更是一手住宅銷售條例實施之後，九龍區一手洋房成交價新高。不過，其摺合呎價為70841元，較該別墅群最高呎價低29%。

政府發言人回復傳媒查詢時表示，《港區國安法》第51條訂明，國安公署的經費由北京的中央政府財政保障。不過，港府沒有直接說明，買入別墅的款項非由港府公帑支付；而港府前年已撥備80億元作「數年」維護國安開支之用，財政司長辦公室向立法會提交的文件按國安法沒有交代上述經費去向，聲稱要保密，只是強調不涉及任何駐港國安公署的經費。

另外，根據《印花稅條例》，以公職人員身分行事者可豁免繳交印花稅，中央人民政府亦受惠，料國安公署是次買樓至少節省2159萬元的首次置業印花稅；若公署以非本地客或公司身份購入，節省的稅款更高達1.52億元。

由於公署經費毋須經立法會審批，現時未確知物業用途，網台D100新聞節目主持人李錦洪今早在節目中指出，別墅間隔顯然是多於署長一人官邸之用，預料日後將會有很多國安「要員」來港時入住，如此重視香港在維護國家安全的作用，顯然亦已超出「平暴制亂」的需要，事實上，「平暴制亂」的目的亦已達到，如此一個巨型豪宅，有更重要的維護國安作用。

根據公開資料，2020年7月成立的國安公署，編製約有三百人，除了租用銅鑼灣一間酒店作臨時總部之外，亦有租用附近的城市花園和西營盤港島太平酒店，預料部分用作職員宿舍；另外亦已於去年獲港府在九龍大角咀海帆道撥地興建公署，佔地約1.15萬平方米，但未有落成日期。