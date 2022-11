漢堡港碼頭案後 中資要買德國兩家芯片廠突傳變卦

中國/德國芯片公司收購案

德國政府周三決定阻止中國對兩家德國國內半導體生產商的潛在投資,德國政府稱此收購案引發了德國國家安全擔憂。中國外交部發言人今天對此回應,批評德國不要以國家安全為由搞保護主義。又由於此案僅在德國總理朔爾茲訪華後幾天案情生變,朔爾茲訪華再成議論議題。

據路透社今天引述消息人士,指出於安全考慮,德國阻止中國對兩家芯片製造商的投資。消息稱德國經濟部已向政府建議阻止中國收購 Elmos 芯片廠,稱這將對國家安全構成威脅。

周三,政府還決定阻止中國收購位於南部巴伐利亞州的 ERS ​​Electronic。目前尚不清楚哪家中國公司想收購該公司。

路透社說,這些決定是在柏林和北京之間的關係變得更加敏感的時候做出的。

上周訪問中國的德國總理朔爾茨 (Olaf Scholz) 政府正試圖在推動歐洲公司更多地進入中國市場與解決安全問題和擺脫德國對中國的經濟依賴之間取得平衡。

儘管遭到執政聯盟內部的反對,朔爾茨還是推動了一項決定,允許中國購買德國最大港口碼頭的少數股權。這一決定引發了德國外交部的憤怒回應,警告稱這項投資不成比例地擴大了中國的戰略影響力。中國此前否認了這種擔憂。

據朔爾茨警告稱,不想有任何與中國脫鉤或去全球化的情況,同時還強調德國需要使其亞洲貿易多樣化,並在其商業交易中更多地考慮戰略問題。

據中央社署名邱國今天報道,強針對德國總理朔爾茲訪中後,即傳出中企收購德國芯片廠案恐遭德方阻止,中國外交部發言人趙立堅今天說,德國等國家應為中企正常經營提供公平環境,勿以國家安全為由搞保護主義。

由於朔爾茲4日才率領德企高管訪問團訪問中國,但他回國後3天就傳出中企收購德國芯片廠很可能受阻,使朔爾茲訪中之行再度受到議論,並出現各種揣測。

中國外交部下午舉行例行記者會。據中國官方媒體透露,中國外交部發言人趙立堅首先回應相關提問表示,“我不了解你提到的具體情況”。但他接著說,中國政府一直鼓勵中國企業按照商業原則和國際規則,在“遵守當地法律基礎上”在海外開展“互利共贏的投資合作”。

據消息指出,德國經濟部已在審查Elmos芯片廠出售給瑞典芯片廠Silex的交易案。Silex是中國賽微電子(Sai Microelectronics)控股的子公司。此前,德國經濟部原本已向各方表示,“這筆交易很可能會獲得批准”。德國商務日報(Handelsblatt)更早前稱,德國國內安全監察機構“聯邦憲法保護局”(Office for the Protection of the Constitution)反對這項收購案,理由是中國掌控關鍵產能後將足以對德國施壓。