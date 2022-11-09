美媒：習近平國內權力穩固後將重點轉向外交

中國/外交/習近平

華日今天報道稱，在中共二十大後，習近平的權力超過了近三十年來的任何一位中國領導人。現在，他正把重點轉向加強對外關係，準備應對不斷加劇的中美競爭。

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據華爾街日報署名Austin Ramzy今天報道稱，在國內權力穩固之後，習近平將重點轉向外交。而在中共二十大後，習近平密集進行一波旋風式的領導人會晤。他正把重點轉向加強對外關係，準備應對不斷加劇的中美競爭。

上周，來自越南、巴基斯坦、坦桑尼亞和德國的領導人前往北京與習近平舉行了會晤，習近平在一周內與外國政要舉行的面對面會晤次數超過了從疫情暴發初期到今年2月北京冬奧會近兩年時間裡的總和。

習近平上個月打破近期先例獲得第三個任期，隨後立即就進行了這一波旋風式的峰會，本月晚些時候他還將與二十國集團主要經濟體和亞太經濟合作組織領導人會面。據華日消息說，習近平還計畫在年底前前往沙特，與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)會面。

據法國外交部長上周表示，法國總統馬克龍也可能在未來幾周或幾個月訪華。

據該報道，中美分歧越來越多，美國上個月限制向中國出口半導體和芯片製造設備，以防止該技術被用於提升中國的軍事實力。

對習近平來說，這種外交會晤使他有機會對抗華盛頓方面爭取盟友孤立中國的行動，並使中國為他在二十大上一次重要講話中警告的 “驚濤駭浪”做好準備。

據華爾街日報說，美國和中國官員正為拜登和習近平在巴厘島進行雙方首次面對面會談制定計畫，但尚未確認會談是否能夠舉行。拜登還將出席11月12日和13日在柬埔寨舉行的東南亞國家聯盟峰會和東亞峰會。

中國外交部通常在習近平出訪開始前不久才會公布出行細節，目前尚未證實他的出訪計畫。

疫情期間，習近平曾有兩年多時間沒有出國訪問，直到今年9月份出訪了中亞地區。他當時前往了哈薩克斯坦，並出席了在烏茲別克斯坦舉行的一場峰會，在烏茲別克斯坦他會見了俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)和幾位亞洲國家的領導人。

華日引述布魯金斯學會(Brookings Institution)中國中心主任李布魯金斯學會(Brookings Institution)中國中心主任李成表示，外交活動的激增表明中國認識到，習近平缺乏與外國領導人的面對面接觸可能會損害中國的全球影響力。李成稱，中國可能想在外交關係領域多做一些努力，試圖彌補過去三年這方面活動的不足。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%9D%83%E5%8A%9B%E7%A8%B3%E5%9B%BA%E4%B9%8B%E5%90%8E-%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%AF%BB%E6%B1%82%E5%9C%A8%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E7%A4%BA%E5%AE%9E%E5%8A%9B-11667959806