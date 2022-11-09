習近平不動搖 中國動搖了

中共二十大之後

剛剛過去的星期六，許多中國人的期待再一次破滅，中國國家衛建委重申習近平指示：堅決清零不動搖。費加羅報說，繼續清零，等於給精英們發出了起跑的信號。

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清零讓老百姓絕望，但堅決清零的官員獲得高升。有人指出，從習近平重用前上海市委書記李強看，誰清零最堅決，誰就能獲得習近平的信任。今年四月，李強忠實地執行習近平的清零政策，上海一夜之間全城封鎖。被視為中國經濟的窗口，中國最現代化的大都市上海到處是苦難的呼聲，上海一名護士因哮喘發作前往自己工作的醫院求診，但因該院急診室關閉而被拒之門外，她的不幸死亡讓許多中國人心寒。封城的結果導致上海經濟出現罕見的負增長，根據中國財政部九月公布的數據，2022年上半年31個省市自治區全部財政赤字， 就連上海竟然也有赤字18億。

然而許多觀察人士注意到一個不可否認的事實，中國領導人習近平堅持清零不動搖的鐵桿立場，正在動搖着中國改開四十年來的經濟基礎，動搖着民心。許多人本以為習近平二十大連任後即使不會把人人詛咒、效果不璋的清零政策立刻取消，至少也會放鬆了。中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光11月4日也在花旗銀行舉辦的一場會議上表示，中國正在執行的防疫動態清零政策很快將發生實質性改變。

次日，中國國家衛健委召開記者會，給全社會希望放鬆清零政策的期盼氣氛澆了一桶冷水：繼續堅持“動態清零總方針“不動搖。與此前後，大上海封城的悲劇又在各地重演，蘭州一名三歲男孩，煤氣中毒，醫院離家僅僅十分鐘距離，因為到處封鎖耽誤搶救不幸死亡；內蒙古呼和浩特一位婦人跳樓，她的女兒要衝出樓門求救，但門被焊死了無法出去……

因清零遭難的人太多了。甚至被視為優越的紅二代，被視為把黨的話當作聖經的人也怒吼起來。中共老一代領導人陶鑄之女陶斯亮的『彈窗』以自己出京參加活動而不能入京的荒誕經歷，再好不過地揭示了過度防疫下中國人面臨的荒誕和無可奈何的處境；反美網紅周小平，破天荒呼籲“實事求是”：國外屍橫遍野，醫療崩潰，“那都不是事實”。

以三星、東芝、蘋果等為代表的外資企業為中國創造了近50％的對外貿易的規模，但是清零清到許多國際廠家已經無法繼續留在中國的地步，它們或已被搬走，或準備離開，而中國的外貿在十月份跌入低谷，法新社報道“十月份中國出口進口雙雙崩潰“，並直接歸咎於習近平的“清零政策”。

許多中國人對自己的國家失望，不僅僅因為清零，而是二十大呈現的結果讓他們沒有了希望。費加羅報11月8日報道，中國的富人正在用腳投票，中國共產黨第二十次代表大會確認了人民共和國的 "紅色 "極權主義轉向，催逼着該國最富裕的精英們逃往國外。而教條式的清零戰略，給少數受過良好教育且富裕的人發出了起跑的信號，根據總部設在倫敦的高端移民機構Henley & Partners的一份報告，今年有超過10000名高收入的中國人正在積極尋求移民，其中近一半的人已經採取了行動。

紐約時報的報道說，中國的商界精英陷入了“政治抑鬱。”許多商人受“新冠清零”政策影響損失慘重，政府追求的消滅新冠病毒的目標已導致許多城市封城，數百萬人被鎖在家中，有時長達好幾周。深圳一名硬件技術領域的高管說，“在這個獨裁者的帶領下，這個國家在走向深淵。”“你看着它下墜，那種無力感讓我痛心、抑鬱。”

民怨四起，國際企業紛紛逃離，一些觀察人士還在尋找蛛絲馬跡，習近平的“堅決清零不動搖”究竟何時動搖？華爾街日報的報道稱，中國考慮逐步退出動態清零，但沒有時間表。有些分析指，這個時間有可能還需要一年，

這種預測和分析多大程度上可靠？正如二十大前所有的預測都指習近平可能會在二十大連任後放鬆清零，結果落空了，有些人還給出了另外一個時間表，等到三月份習近平續任國家主席後，清零就可以放棄了？

也有分析稱，清零不清零，全在習近平一句話，說不定習近平哪一天認為“時機成熟了”，也就是面子上說得過去了，會以“生命至上人民至上”，並且清零“取得重大成果”的姿態，宣布放開？

有人說，在看不到頭的情況下，能潤就潤吧，要不然等到習主席的人馬明年三月控制了全部機構，就來不及走了。費加羅報援引專家評論：精英們或可逃走，對於中國14億人口中的絕大多數人來說，這是一種無法觸及的奢侈，他們被剝奪了護照，被飽灌令人焦慮的宣傳……

清零給中國和中國人帶來的傷害是難以估量的。