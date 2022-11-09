習近平加封新任“軍委聯指總指揮”引關注

中國/習近平/“軍委聯指總指揮”

中共總書記習近平8日以“軍委聯指總指揮”身份視察時說，這次視察就是要亮明新一屆軍委“全面加強練兵備戰的決心態度”。全軍要“全部精力向打仗聚焦”，加快提高打贏能力。台灣陸委會主委邱太三今日9日受訪表示，習近平要軍事擴張，在地緣政治上扮演角色，必然會有這樣行程和指示。

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據中央社引述中國官方媒體央視新聞，習近平在中共總書記、中國國家主席、中央軍委主席3大頭銜之後，加上了過去較少出現的“軍委聯指總指揮”頭銜。同時，中共中央軍委副主席張又俠、何衛東及其餘4名軍委委員，也全數陪同習近平視察。

官方消息稱，習近平8日下午在視察中央軍委聯合作戰指揮中心時表示，他和軍委一班人前往聯指中心，就是要亮明“新一屆軍委貫徹落實黨的20大精神、全面加強練兵備戰的決心態度”。

習近平說，軍委聯指中心是黨中央和中央軍委實施戰略指揮的重要支撐，地位重要、責任重大。要牢記職責使命，加強國家安全角勢研判，加強軍事鬥爭現實應對，加強指揮運行實踐創新，努力建設“絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝”的戰略指揮機搆，“為全面加強練兵備戰、有效履行新時代我軍使命任務作出新的更大貢獻”。

就中共總書記習近平昨日罕見以“軍委聯指總指揮”身份視察，表明解放軍要“全部精力向打仗聚焦”，加快提高打贏能力，據自由時報今天引述台灣陸委會主委邱太三今日受訪表示，習近平要軍事擴張，在地緣政治上扮演角色，必然會有這樣行程和指示。

據邱太三指出，習近平所謂中華民族偉大復興的理念，總要大國崛起，對國際地緣政治總要做參與者，也希望有實質影響力，擁有主動權的地位、條件和身份。