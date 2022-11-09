鄭州再爆疫情 黃河科技學院失控學生集體衝出校園

中國/新冠病毒/鄭州疫情

鄭州疫情嚴峻，今天新增病例首度破千。繼富士康員工集體離廠徒步返鄉，當地的黃河科技學院傳出疫情失控，昨天出現大批學生離校潮，許多人突破校方攔阻，拖着行李集體衝離校園欲返鄉。

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據中央社今天報道稱，中國鄭州繼富士康後，黃河科技學院疫情失控學生集體衝出校園。該報道引據鳳凰網“李琪談資訊”今天消息，這輪新冠病毒疫情給鄭州帶來了巨大的考驗，繼富士康上月底員工集體逃離後不到10天，中國最大的民辦學校—黃河科技學院南校區又發生了類似的情況。消息稱，全校3萬餘名學生集體離校，一時間學校周邊路上人頭攢動，出租車和接學生的私家車幾乎把街道佔滿。

11月8日，有消息稱學校放假，很多學生緊急整理好行李，準備返鄉。然而到了中午11時，有一半學生已經離校了，學校又開始攔著不讓學生離開。到了下午，很多學生集體衝出學校門崗，準備返鄉。網傳影片與微信紀錄顯示，剛開始的時候，學校允許學生離校，但需要提交資料，學校進行審核。學生審核通過後可以離校，很多學生還沒來得及申報，但被大批同學離校的氣氛感染，都準備離校。

據消息，黃河科技學院昨天有幾個門已經封閉，學校後勤部工作人員在門口查審批表。但其中的一個門沒人查，於是學生集體湧向了東門欲離校；許多人拎着行李跨越管制護欄喊“衝”。因為學生太多，學校保安攔不住，大批學生成功逃離校園。

據消息稱，之所以造成學生體逃離，是因為前段時間校內有人感染，造成了病情傳播，據稱有一兩百管核酸異常，消息在學校傳開後，人心惶惶。在看到有人離校返家後，很多學生跟着逃離。

據中央社，不過就算學生逃離學校，返鄉也是難上加難。有學生反映，到了鄭州火車站後，這些黃科學院的學生全部被扣留，即便是有抗原證明也不行。但仍有部分家住鄭州的同學，透過叫車和乘坐私家車等方式返家。

消息指出，3萬多人的集體逃離，其中還有很多密接和次密接的學生，這樣的群體事件一旦發生，那對鄭州目前的防疫局面可謂是雪上加霜。黃科學院所在的二七區，距今解封不到一周。

此前網傳鄭州計畫讓大學在校學生提前放假，以緩解目前的疫情壓力，但在輿論壓力下，鄭州教育局3日回應這個傳言是謠言。消息指出，鄭州有在校大學生70萬左右，這樣大的一個群體一旦出現問題，對社會的影響很大。現在河南很多地市宣布對黃河科技學院、鄭州財經學院、鄭州大學、鄭州輕工業大學等返鄉人員緊急排查，詳細報備。

據中央社說，消息引發熱傳後，黃河科技學院疑似發動學生在社群“闢謠”，許多學生今天在微博貼出多張豐富菜飯的照片，讚美校方照顧得很好，否認校內疫情嚴重導致學生集體衝離離校，並稱昨天離校同學都是事先請假好的。但這些貼文也引發許多學生留言嘲諷，表示照片的好料根本沒看過。報道稱這篇報導原文目前已經顯示404。