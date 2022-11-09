香港各大學的QS排名全跌 亞洲由北大執牛耳

香港/亞洲大學排名榜

根據國際高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）的最新亞洲大學排名榜，北京大學力壓去年榜首的新加坡國立大學，首次成為「亞洲一哥」；香港大學則由去年的第三位降一位至第四，其排命下跌命運與香港上榜的九所資助大學和自資院校相同。QS高級副總裁蘇達本(Ben Sowter音譯)指出，香港的大學排名下跌，反映大學正處於復蘇之路，須提高研究生產力，投入高質素師資，繼續與外地合作。

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周二(8日)公布的QS 2023亞洲大學排名榜，有760所大學上榜，是歷年規模最大。按大學研究水平、學術聲譽、僱主聲譽等因素評定，香港有三所大學進入二十大，分別是港大（第4）、中文大學（第12）及科技大學（第14）；其次是第23位的城市大學和排第26位的理工大學；至於餘下的浸會大學(第68)、嶺南大學(第152)、樹仁大學(第400)及恆生大學(第600)雖有上榜，但排名全數較去年下跌。

雖然整體排名均下跌，但QS指出，香港上榜大學中，仍有三分一位列前二十名，更有多於一半躋身五十強，反映香港仍然是全亞洲以至全球優質大學最集中的地區之一。QS又指，香港逾半大學在研究引用次數項目中，於亞洲大學排名首二十名。

中國方面，有五所大學進入前十，除北大排名亞洲首位外，其次是上升兩位至排名第三的清華大學、中國復旦大學(第6)、浙江大學(第6)，以及上海交通大學(第10)。台灣方面，進入排名的大學院校共有49所，其中進入100強的有9所，但只有國立台灣大學能進入二十大，排第19位。