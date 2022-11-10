中美竟鬥 北京氣候承諾可能不再被看好？

中國/美國/氣候

儘管國際社會對世界頭號溫室氣體排放國中國的壓力越來越大，但北京與華盛頓的緊張關係可能促使中國暫緩作出新的氣候承諾。

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據法新社今天報道稱，就COP27氣候峰會，華盛頓和北京之間的競爭削弱了國際間對中國承諾的希望。

美國總統拜登預計將出席在埃及度假勝地沙姆沙伊赫舉行的COP27峰會，但他的中國同僚習近平將缺席。世界上兩個最大的排放國之間的合作對於在近30年的聯合國氣候談判中取得進展至關重要，這也包括落實具有里程碑意義的2015年巴黎協議。

但在美國眾議院議長佩洛西於8月訪問台灣，美國又禁止向中國銷售先進的計算機芯片後，雙方的關係變得不妙。因此，COP27的結果隨之也是不確定的。

美國和中國已經被在埃及召開的COP27氣候峰會要求正視他們的責任，法國總統馬克龍呼籲他們應當 身心都真正投注在峰會上。而且中國是巴黎協議成功的主要參與者之一。

法新社說，考慮到中國的人口（14億）和資源密集型經濟的規模，中國在埃及COP27氣候峰會具有關鍵作用。中國主席習近平近年來已經做出了兩項強有力的承諾：中國將在2030年達到碳排放峰值，並在2060年實現碳中和。

這些措施對於實現《巴黎協定》的目標，即把全球氣溫上升幅度保持在遠低於工業化前水平的2攝氏度至關重要。

但鑒於目前的承諾和眼下的氣候危機，對主要污染者進一步履行承諾的壓力已經在增加。

對於氣候變化智庫E3G的分析師Alden Meyer來說，中美在甲烷排放和森林砍伐方面的合作是至關重要的。中國和美國將根據他們認為的國家利益行事，但在某些關鍵時刻，兩國的立場一致一直很重要。"

然而，對中國在第二十七屆締約方會議上進一步宣布的希望仍然很渺茫。中國環境部上個月發表的一份報告堅持認為，在制定新的承諾之前，必須履行當前的承諾。中國的 "氣候人 "解振華本周強調了這一點，他還呼籲發達國家履行承諾，向貧困國家提供 "1000億美元"，幫助它們應對氣候變化。

中國也面臨著實現中國應減少甲烷排放計畫的壓力。

甲烷排放這種溫室氣體在大氣中的存在比例比二氧化碳小得多，但其變暖潛力卻大得多。而甲烷佔中國總排放量的10%左右。它主要由採礦業、農業和廢物垃圾產生。去年，北京和華盛頓表示，他們將共同合作，控制甲烷排放。

美國已經宣布，它希望在本世紀末將甲烷排放從2020年的水平削減30%。中國還沒有給出減排路線圖。

據綠色和平組織東亞區的李碩告訴法新社，"甲烷是一個一直被中國忽視的領域"，但 "不能再停留在後台"。李碩說，中國是否在COP27期間公布行動計畫，"將告訴我們很多關於中國履行承諾的意願和與合作夥伴合作的願望"。

據該報道，另一個令人關切的問題是，由於目前缺乏替代品，中國的電力仍然嚴重依賴煤炭這種高污染的能源。

儘管如此，中國有一系列的政策，繼續使中國成為對抗全球變暖的新興推動力。比如，中國正在積極發展可再生能源，越來越多地保護其自然區域，並將污染性工廠遷離大城市以改善空氣質量。