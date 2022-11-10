余茂春專訪之一：看胡錦濤20大上被架離背後的邏輯

中共20大

余茂春博士是第一個進入美國國務院對華政策核心圈的華人。特朗普任下，他曾在國務卿蓬佩奧身邊擔任國務院首席中國政策和規畫顧問，對特朗普政府的對華政策轉變發揮了關鍵作用。而拜登政府在過去兩年間也基本延續了這些政策方向。余茂春如今在美國智庫哈德遜研究所擔任高級研究員以及胡佛研究所擔任客座研究員。他接受本台專訪就不久前結束的中共20大ˎ中美以及中西方關係走向以及台海的危機形勢，介紹了他的分析。

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習近平為何羞辱胡錦濤？

法廣：余茂春博士您好，感謝您接受法廣中文部採訪。中共20大近期結束。習近平獲得連任幾乎沒有懸念，但是從這次會議的結果來說，您覺得它對外對世界傳達怎樣的信息呢？

余茂春：我覺得20主要不是想傳達什麼信息。20大最主要問題是解決中國共產黨這樣一個獨裁體制沒有辦法解決的一個問題：接班人問題，繼承人問題。跟所有獨裁政權一樣，中共接班人問題從頭開始就有。從傳統上講，一個共產黨的頭號領袖如果想獨裁下去，應該是沒有問題的。但在獨裁繼承人選問題上，通常有黨內鬥爭。這種黨內鬥爭在毛澤東年代，是通過一黨獨裁，挑起群眾，發動 大規模群眾運動，來整垮政敵，這對全國人民的傷害也是非常巨大的。

在鄧小平時代，繼承人問題改變了方式，就是一方面加強無產階級專政，把老百姓管起來，因為他 知道，發動群眾來 搞黨內鬥爭是 不現實的，他自己也深受其害，文化大革命期間他也被整倒了。所以，鄧小平非常強調兩點：一是加強完成交接專政，所謂四個堅持，把老百姓管得嚴嚴實實的，然後再 搞黨內鬥爭。把繼承人問題的黨內鬥爭局限在中共高層。鄧小平根據他自己的經驗，根據毛澤東時代的一些大災難，立下兩個規矩。一個是逐步廢除高層領導幹部終身制，另外一個就是共產黨領導幹部的年輕化。終身制和年輕化這兩個問題是當時的規矩。但是，鄧小平這兩個規矩，不是規則。規則是法定的。這兩個規矩是人定的。廢除終身制和年輕化也沒有在黨章中或憲法中制度化、法律化。這就是一個問題。

講到習近平和中共20大。鄧小平立下這兩個規矩後，江澤民想遵循這兩個規矩，但是他也想獨裁下去。所以在兩任之後，磨磨嘰嘰，沒有完全退，還延續了兩年。這兩個規矩到胡錦濤的時候被完全執行了。胡錦濤完全裸退。兩屆任期之後，就下台了，完成了鄧小平的遺願。這就樹下一個榜樣，但它還是一個規矩。

習近平想破這個規矩。要破規矩，他要做兩件事。第一，他要對前任所有的，對繼續當獨裁者有威脅的人，進行大量清洗。所以，習近平當政十年中，清洗非常空前絕後，因為他的政治野心也是空前絕後的。政治局常委，像周永康等人都被整倒了，把胡錦濤時代軍隊中的高官都整倒了，像徐才厚，郭伯雄等。最後一個人，就是胡錦濤這樣一個榜樣。胡錦濤的榜樣，就是完全執行了鄧小平在接班人問題上的兩個規矩：廢除終身制和年輕化，所謂“七上八下”。習近平如果想連任，必須打破這兩個規矩。而這兩個規矩的一個榜樣，就是胡錦濤。這就是為什麼他在中共20大會議上，對胡錦濤進行全面羞辱，把他的影響全部幹掉。不管他是有意的還是無意的，把胡錦濤在大會面前，在全世界面前，在公眾面前，架走這個舉動，他實際上達到了他的目的。這是我對20大的一個基本理解。

習近平為何帶領常委訪問延安？

法廣：20大結束之後，習近平帶領新常委去延安訪問，參觀毛澤東當年住過的窯洞……在中共歷史上，延安整風是一次非常殘酷的黨內鬥爭。他帶領團隊去延安訪問，您的解讀是什麼？只是想所謂想向全國，向世界宣示：不忘初心么？

余茂春：延安對中共來說非常有意義。中共當年在那裡呆了大概12年左右。這12年中間，關鍵的問題是，他完全貫徹了列寧的所謂民主集中制，就是把共產黨變成一個更加有戰鬥力的一個團體，消除異己。消除異己都是名正言順的，是按照共產黨的邏輯來的。延安時期最主要的問題是，造成了領袖的獨尊，思想的獨尊。一個是領袖，一個是思想。延安整風在共產黨的內部鬥爭來講非常重要，因為它加強了黨內團結，達成了一個領袖。習近平之所以想回到延安，就是因為他想從延安經驗里吸取啟發性的東西，然後把中國共產黨變成一個完全聽命於他的一個獨裁機器。他想當毛澤東式的領袖。這就是我 認為他要回延安的一個根本目的。

延安整風是一個非常殘酷的過程。共產黨很多內部運作機制，黨的政治遺產，很大程度上，就是從延安時期來的。

另外，延安時期的作為主要的目的是想獲取黨內統一，來贏得國際共產主義運動的認可，也就是要贏得斯大林和蘇聯認可毛澤東的地位。中共黨的會議從6大到7大，延續了十幾年，沒法開。而按照中共黨章，應該每五年一次。就是因為中共用了12年排除異己，樹立一個領袖，一個思想的這種獨裁體制。所以習近平帶常委到延安去，崇拜他的偶像，我覺得也是非常有政治含義的一個舉動。