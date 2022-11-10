四通橋事件後自律？蘋果在中國銷售的手機施加限制軟件 總裁遭問是“黨員”？

美國/蘋果手機/軟件加限

蘋果公司對在中國銷售的iPhone手機施加共享文件的限制，這一功能原本可能被用來規避中國當局審查制度，或能夠傳播被中國當局視為敵對，或是可能是批評政府的信息。在上個月北京發生罕見的四通橋橫幅標語示威事件後，蘋果共享軟件被指控用於在公共場所播放批評執政的共產黨的口號。

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據法新社今天報道稱，蘋果限制在中國出售的iPhone上自由分享文件。iPhone上的AirDrop功能允許與附近的蘋果設備無限制地分享所有類型的內容，包括照片和視頻。但自9日起，該美國集團在中國銷售的手機上的一項到iOS 16.1.1更新，在10分鐘後自動停用這一功能。

這一限制大大降低了意外收到來自陌生人的文件的可能性。而此前，AirDrop功能可用於傳輸被認為是敏感的信息而不受審查。

在上個月北京發生罕見的四通橋橫幅示威事件後，蘋果手機共享軟件被指控用於在公共場所播放批評執政的共產黨的口號。

法新社說，在中國共產黨20屆大會召開之前，首都北京的一座橋上曾短暫懸掛過敵視習近平的標語。這種反抗示威事件在一個當時被安全部隊包圍並配備了無數監控攝像頭的中國城市中是令人驚訝的。

蘋果公司沒有立即回應法新社提出的解釋要求。蘋果品牌在中國境外銷售的產品似乎沒有受到iOS 16.1.1最新更新的這些限制的影響。

中國一些網民周四在社交網絡微博上稱讚此舉是 "大大減少 "來自陌生人 "騷擾 "的積極步驟。

但是，還有人嘲笑蘋果公司的CEO。 一位用戶詼諧地問，“蒂姆-庫克是共產黨員嗎？”

據法新社，中國密切監控境內外互聯網。審查人員刪除對中國國家政策進行“不良描述”或可能造成動蕩的內容。如果不使用VPN類規避軟件，許多外國媒體網站也無法覽用。2017年，蘋果這家美國巨頭因應中國當局的要求將此類軟件從蘋果公司在中國的應用商店中刪除而受到強烈批評。