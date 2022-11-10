四通橋反習標語美國手機傳播引中國怒火 或責令蘋果急斷

中國/美國/蘋果/四通橋

上月中共20大前夕北京發生“四通橋事件”後，有人透過iPhone的Airdrop檔案分享功能悄悄散播反政府電子傳單。蘋果公司9日發布iOS作業系統更新，針對中國境內的AirDrop功能施加限制，以阻擋用戶接收陌生人傳送的檔案，以堵死反習標語傳播管道。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道稱，蘋果9日發布iOS作業系統更新，針對中國境內的AirDrop功能施加限制，阻擋用戶接收陌生人傳送的檔案。

法新社說，在中國銷售的iPhone更新之後，透過AirDrop接收非聯絡人傳送文件的時間被限製為10分鐘，之後該功能就會自動關閉。以前AirDrop的接收功能並無時間限制。這項更新意味中國的iPhone用戶必須在分享文件之前刻意打開AirDrop功能，才能進行接收。這導致用戶幾乎不可能從陌生人那裡接收文件。

上月13日、中共20大召開之前，一名男子在北京四通橋上懸掛橫幅，呼籲罷免“獨裁國賊習近平”，並結束中國的清零政策。

此後，中國審查人員迅速清除和示威活動相關的線上影片和貼文，且微信上數百名用戶在談到這起罕見的示威行動後，其帳號也遭到封鎖。

蘋果僅在針對用戶的更新說明中表示，本次更新“包括錯誤修復和安全更新”，該公司並未立即回應法新社的置評請求，也沒有說明更新的具體原因。

目前中國境外銷售的iPhone皆未受到此次更新影響，而在中國銷售的iPhone，無論用戶的App Store帳號位於哪個國家或地區，其AirDrop功能都會受到限制。

總部位於加州的科技巨擘蘋果（Apple）先前也曾因向中國威權政府讓步，招來批評聲浪，包括在中國開設資料中心，以及在2019年刪除允許香港民主示威者追蹤警察的應用程式。

據中央社說，蘋果今天向中國用戶推送iOS和iPadOS 16.1.1更新，大幅限縮了AirDrop隔空投送功能。此舉疑似是因為AirDrop推送難以追蹤發送者，中國政府因而下令蘋果限縮。

報道綜合IT之家等陸媒消息，相隔上次更新僅16天，蘋果10日向中國用戶推送更新，移除了“對所有人 AirDrop”選項，目前僅國行版機型有此調整。也就是說，現在中國用戶只能在“關閉/僅連絡人/對所有人開放10分鐘”三個選項中進行選擇。經實測，用戶需要手動才能開啟“對所有人開放10分鐘”，而且10分鐘後自動關閉。而默認情況下均為“僅連絡人能夠AirDrop”。

中國媒體稱，此舉是避免用戶“在公眾場所被騷擾”；這是專門針對中國國內情況設置的，之前在地鐵、公共汽車上經常有用戶會莫名其妙接收到各種表情包的問題就不存在了。但據中國數字時報，蘋果如此緊急發布這一更新，對AirDrop功能限制，是為回應中國政府要求。

但消息提到，北京四通橋抗議事件發生後，有許多網友嘗試在公共場所使用iPhone的AirDrop能來傳播四通橋標語內容，這種匿名推送因難以追溯到發送者而開始受到效仿。

中央社說，此外，中國有個別大專院校因出現學生使用蘋果AirDrop功能傳播“不當/有害信息”，校方緊急發通知提醒學生主動關閉這一功能。Vice News的一篇文章也曾提到有人在上海地鐵中使用AirDrop散發聲援四通橋抗議的圖片，並指AirDrop作為中國為數不多的相對無法追蹤的文件共用方法，可幫助傳播者避免當局報復。