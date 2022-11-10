法新：重振旗鼓的習近平重新登上世界舞台

中國/習近平

剛剛獲得中共總書記歷史性第三任期的中國國家主席習近平將於下周出席在印度尼西亞巴厘島舉行的關鍵性意義的G20峰會，法新社說，這將是習近平在世界舞台上的重要回歸。

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法新社今天稱，重振旗鼓的習近平將重新登上世界舞台。在面對新冠病毒疫情大流行病時，中國將在自我封閉了不到三年之後重新出現，在此期間，中國的大多數高層外交活動都是通過視頻會議進行的。面對美國的競爭，中國政府現在打算鞏固在全球的聯盟，特別是與發展中國家的聯盟。

過去一周對中國的多次國事訪問，均顯示訪問國強調與中國保持貿易和外交關係的重要性。德國總理朔爾茨上周五率領一個商人代表團訪問北京，承諾深化與北京的貿易合作，同時也提起烏克蘭戰爭等有爭議的問題。在朔爾茲之前，巴基斯坦、坦桑尼亞和越南共產黨的領導人也進行了前往中國的旅行。

而法國外交部上周宣布，總統馬克龍也可能在未來幾個月訪問中國。

G20峰會將是習近平與世界各國領導人，包括美國總統拜登和歐盟主席馮德萊恩見面的機會。

但俄羅斯總統普京已表示他不會出席。

習近平與會尚未得到中國外交部的宣布，中國外交部通常在最後一刻才宣布習近平的出訪計畫，但人們普遍預計習近平將出席會議。

據新加坡國立大學研究員、美國國防部前中國問題官員德魯-湯普森(Drew Thompson)說：“我預計習近平會攜帶自信參加G20，因為他剛剛從中國共產黨那裡得到了新的授權。”

周三，拜登表示，他希望在20國集團會議期間與中國同僚討論相互的 "紅線"，以減少在台灣問題上的緊張局勢飆升後發生衝突的風險。然而，專家們並不期望有重大突破。

新加坡國立大學研究員、美國國防部前中國問題官員德魯-湯普森認為，美國和中國之間的政治分歧已經根深蒂固....。湯普森說：“在一個多邊會議的場外舉行的會議不是解決這種戰略分歧的地方。” 然而，他認為討論可以導致 "更好地理解雙方對對方的要求，這有望減少誤解，防止誤判"。

中國外交部長王毅上個月與美國駐華大使舉行了首次面對面會談，自11月以來，他一直在與澳大利亞、新加坡和法國的外交部長通電話，這表明習近平可能會在G20峰會上舉行更多高級別雙邊會談。

今年，美國和中國之間的關係因北京和台灣之間的緊張局勢而進一步惡化，但也因聯合國關於新疆人權的報告以及美國對中國半導體出口的限制而惡化，美國的措施被指遏制中國新生的芯片產業。

法新社說，在上個月的共產黨大會上，習近平在一次重要講話中警告說，地緣政治環境很困難，闡述了中國在逆境中必然會取得勝利的決心。習近平講話並沒有提及美國的名字，據澳大利亞前總理陸克文在《外交》雜誌上分析說："這一願景......顯示中國尋求一個根植於中國而不是美國地緣政治力量的新的世界秩序。

泰國外交部長上周報告說，預計習近平還將在G20會議後不久出席在曼谷舉行的亞太經合組織峰會。日本媒體還報道說，習近平很可能在其中一次峰會的間隙會見日本首相岸田。據《華爾街日報》報道，習近平先生還計畫對沙特阿拉伯進行一次國事訪問。

法新社說，中國已經派總理李克強去柬埔寨參加東盟峰會，顯示北京也沒有忽視亞洲東南亞地區。