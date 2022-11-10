美國與多蒙國尋阻前戰機飛行員到中國教授戰技掙錢

美國/中國/招聘前軍機飛行員授技

澳大利亞將審查本國旨在阻止前軍事人員幫助外國對手的規定，因為美國及其盟友對中國招募西方飛行員並受益於他們技術專長的情況越發感到擔心。

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美國盟友尋求阻止前軍機飛行員幫助中國。據華爾街日報署名Mike Cherney今天報道說，澳大利亞國防部長馬爾斯(Richard Marles)表示，一項對澳大利亞前軍事人員是否曾向中國提供培訓的調查引發了擔憂，這為對現有法規進行更深入評估提供了依據。他不願透露是否有任何澳大利亞人幫助過中國，但表示一些案件仍在調查中。馬爾斯周三表示：“我們應擁有儘可能完善的框架，以保護澳大利亞的信息和機密，這一點真的很重要。”

最近幾周，美國的一些主要盟友對中國試圖吸引前飛行員並削弱西方軍事優勢的做法表達了擔憂。拜登(Joe Biden)政府將中國視為美國的第一大安全威脅。英國國防部上個月表示，將採取包括立法在內的措施，來阻止和懲罰曾幫助訓練中國軍隊的前軍機飛行員。

美國也在尋求起訴可能幫助過中國的前飛行員。本周早些時候，美國司法部表示，由於充當中國政府代理人並以航空相關信息作為交換收受中方代表的資金，前美國陸軍直升機飛行員Shapour Moinian被判處20個月監禁。Moinian退役後為多家防務承包商工作過。

據該報道，中國外交部周三暫未回應對所謂僱用西方飛行員置評的請求。拜登政府最近發布了一項新的美國國防戰略，呼籲在未來幾十年共同努力威懾中國。中國外交部發言人趙立堅對此回應說，美國的這份國防戰略報告充滿冷戰零和思維，並表示中國的發展是世界和平力量的增長。

美國及其盟友在一定程度上依靠空中力量防止中國在印度-太平洋地區採取更激進的行動，而中國若試圖入侵台灣則可能主要採取空中作戰的方式。中國聲稱台灣是中國領土的一部分。台灣國防部8月時說，幾十架中國戰機參與了當月模擬封鎖台灣的行動。

報道稱，通過與前西方軍事飛行員合作，甚至通過民用培訓學校，中國等外國競爭對手可以收集與西方空軍運行的標準操作程序和理論有關的信息。一些國防專家表示，儘管現行法律規定泄露國家機密是違法的，但教外國飛行員如何飛行可能不被視為涉及機密，因此可能陷入灰色地帶。

華爾街日報說，中國或其他外國對手招募英國和澳大利亞飛行員的任何努力都會引起美國國防官員的擔憂。